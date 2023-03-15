"У нас 80% "телки": Поплавский оскорбил свою студентку и попал в сексистский скандал
Бывший ректор, а ныне президент Киевского университета культуры и искусств певец Михаил Поплавский оказался в эпицентре скандала. В соцсетях обсуждают видео, которые абитуриенты и студенты вуза сняли на мобильные телефоны. В своих речах Поплавский дважды обидел девушек.
Видео стали вирусными в TikTok.
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Студенты КНУКиМ опубликовали видео, на котором президент вуза пренебрежительно высказывается о девушках. Поплавский заявил, что в университете обучается 80% "телок".
@miami_vice7
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На западе одна из девушек из зала спросила о кейтеринге на мероприятии и уточнила, будут ли угощать гостей варениками. На ее вопрос Поплавский ответил: "Посмотри на себя, еще вареники тебе". Эта фраза 73-летнего певца возмутила собравшихся.
Молчать они не стали и задали Поплавскому вопрос относительно неуважительных обращений к студенткам и общения с ними на "ты".
"Как вы можете называть свой университет самым современным, если его ректор называет своих студенток "телками" и "малыми"?", — поинтересовался один из парней.
Поплавский стал отрицать подобные высказывания, но после предоставления доказательств начал оправдываться. Певец заявил, что это провокация.
"Меня не за что критиковать вообще. Я чистый пиарщик. Если скандала нет, я его придумаю. Мы сейчас не говорим, уважение или не уважение. Я буду обращаться на "ты". Я к студентам на "вы" не обращаюсь", — заявил Поплавский.
@oliisshevko
досадно что это видео удалили навсегда… #поплавский #поплавский #поплавскийкринж #скандалпоплавский #поплавскийскандал # ссорапоплавский♬ оригинальный звук – оляля
В комментариях студенты и неравнодушные выразили свое возмущение позицией Поплавского и призвали абитуриентов не поступать в его вуз.
Напомним, ранее мы писали, что певец Иво Бобул попал в эпицентр сексистского скандала из-за высказываний о том, что современные женщины стали избалованными и меркантильными. Также мы рассказывали, что Михаил Поплавский в своем стиле представил клип об офицерах ВСУ.