В Нидерландах произошла кровавая стрельба во время выступления alyona alyona: реакция рэперши

Рэперша alyona alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Накануне в нидерландском городе Роттердаме состоялся грандиозный фестиваль-карнавал. Среди артистов местную публику развлекала и украинская рэперша alyona alyona. Впрочем, свое выступление она явно запомнит надолго. Так как в конце перформанса неподалеку произошла стрельба. Есть пострадавшие.

Об этом alyona alyona рассказала в сториз своего Instagram.

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Подробности инцидента на фестивале

По словам 32-летней артистки, на событии было много людей. Яркий фестиваль объединил тысячи гостей из разных уголков мира. Все напоминало карнавал в Рио-де-Жанейро. Впрочем, вместо получасового концерта, alyona alyona выступила лишь 17. На предпоследней песне она увидела, как немало гостей фестиваля Rotterdam Unlimited побежали куда-то в сторону.

Сначала рэперша подумала, что где-то выступает другой артист, поэтому часть публики побежала на перформанс. Впрочем, оказалось, все оказалось гораздо хуже. Об этом alyona alyona узнала позже.

"Мне пишет мой подписчик, шедший с сестрой на мой концерт, услышали стрельбу, начал бежать народ. Они остановились, спрятались. И когда уже пришли, то концерт закончился… Никто не кричал, не пищал, не останавливал фестиваль. После меня вышли следующие артисты выступать. Никто ничего не знает. Жесть", — поделилась эмоциями Алена Савраненко (настоящее имя рэперши).

Впоследствии выяснилось, что перестрелок было две. Во время первой никто не пострадал. А впоследствии ранения получили три человека.

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

Кстати, на этом фестивале была и экс-участница группы "НеАнгелы", Слава Каминская. После начала полномасштабной войны она с детьми переехала в Роттердам. Впрочем, 39-летняя певица подробности о стрельбе в своих Instastories не рассказывала.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Напомним, ранее мы рассказывали, как alyona alyona избавилась от длительной зависимости. Также мы рассказывали, что мужчина, открывший огонь на аэродроме Кишинева, скончался в больнице.