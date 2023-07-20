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Реперка Alyona Alyona розповіла, як позбулася тривалої залежності

20 липня 2023 10:14
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Реперка Alyona Alyona розповіла, як позбулася тривалої залежності
Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Реперка Alyona Alyona приголомщила шанувальників звісткою — їй вдалося взяти під контроль власну силу волі. Зірка подолала тривалу шкідливу звичу.

Про це реперка написала у своєму Instagram.

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Світ нових ароматів і страв

Реперка Alyona Alyona святкує рік без м'яса та паління. За словами артистки, більшість її команди — вегани та вегетаріанці. Зірці імпонує їхній стиль життя, духовний бік їхнього розвитку і стиль харчування. Проводячи багато часу разом, Alyona Alyona інколи місяцями не їла м’ясо. Але відмовилася від нього саме рік тому.

"У моє життя прийшли зміни й усвідомлення багатьох речей. Тоді минуло півроку після початку повномасштабного, усе навколо мене почало змінюватися, на шляху стрічалися нові люди. І хоча я вже давно жила без жовчного міхура і відчувала, що травлення м’яса завжди для мене супертяжке за відчуттями, але саме в липні минулого року, в Австрії, у місті Ґрац, двоє нових людей у моєму колі спілкування стали фінальною крапкою в кінцевому рішенні", — пише артистка.

За словами реперки Alyona Alyona, на її рішення вплинули кілька друзів, серед яких співачка Jerry Heil. У липні минулого року зірка перестала палити і їсти м’ясо.

 

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Закінчилися мої постійні бронхіти, залежність від боржомі чи мезиму. Я відкрила світ нових ароматів і нових страв. Хоча риба залишається моїм фаворитом і до сьогодні. Поки що. Що далі — життя покаже. Від цукру, наприклад, так от узяти й відмовитися я не можу", — говорить артистка.

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