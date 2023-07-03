Реперка Alyona Alyona розповіла, що тримає її на плаву

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка Alyona Alyonа, як і більшість українців потерпає від болю, який завдають події в Україні. Зірка зізналася, що бути в мирі з собою їй допомагають кілька простих речей.

Про це артистка розповіла у своєму Instagram.

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Доросле життя заштовхнуло цей етап глибоко в пам’ять

Alyona Alyona завжди користується нагодою підвищити обізнаність світу про війну в Україні. Реперка активно гастролює та дає інтерв'ю.

"Мене часто європейські журналісти питають про особистісні інсайти, які з’явилися за останні 1,5 року. Я розповідаю про переоцінку цінностей щодо матеріального світу й це для них стає таким відкриттям. Їм тяжко усвідомити весь спектр переживань, через які пройшли українці й те, якою ціною це переосмислення було дане кожному з нас. Але я небагато говорю про духовний світ і своє наповнення. Адже, йдучи до людей, я маю віддавати, отже, маю для цього бути наповнена", — зізнається реперка.

Реперка Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

За словами Alyona Alyona, допогає їй віднвти рівновагу природа. Артистка розповіла, що виросла на ставках і степах біля полів і лісу.

"Доросле життя заштовхнуло цей етап так глибоко в пам’яті, що тільки після 30 це почало виходити назовні. Для мене зараз це просто нереальна насолода — слухати дощ, дзюрчання води, прислухатися до співів пташок, чути вітер і звуки природи, дивитися на дерева, милуватися квітами, дихати лісом, грітися на сонячних берегах гірських річок, просто їхати в авто на пасажирському й мовчки насолоджуватися краєвидами. І мені все одно, яка погода. Усе одно, що є купа робочих невідкладних питань. Я відчуваю, як вигораю всередині й тільки ці маленькі зупинки на природі все ще тримають мене на плаву", — поділилася Alyona Alyona.

Артистка розповіла, що попереду на неї чекає велика творча пауза. А поки найбільше вона чекає повернення додому і виходів на мовчання до природи.

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