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В Нідерландах сталася кривава стрілянина під час виступу alyona alyona: реакція реперки

30 липня 2023 16:43
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Нідерландах сталася кривава стрілянина під час виступу alyona alyona: реакція реперки
Реперка alyona alyona. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Напередодні в нідерландському місті Роттердам відбувся грандіозний фестиваль-карнавал. Серед багатьох артистів місцеву публіку розважала й українська реперка alyona alyona. Втім свій виступ вона вочевидь запам’ятає надовго. Бо наприкінці перформансу неподалік сталася стрілянина. Є постраждалі. 

Про це alyona alyona розповіла в сторіз свого Instagram. 

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Подробиці інциденту на фестивалі

За словами 32-річної артистки, на події було багато людей. Яскравий фестиваль об’єднав тисячі гостей з різних куточків світу. Все нагадувало карнавал в Ріо-де-Жанейро. Втім замість півгодинного концерту, alyona alyona виступила лише 17. На передостанній пісні вона побачила, як чимало гостей фестивалю Rotterdam Unlimited побігли кудись в сторону. 

Спочатку реперка подумала, що десь виступає інший артист, тож частина публіки побігла на той перформанс. Втім виявилось, все виявилось набагато гірше. Про це alyona alyona дізналась лише згодом. 

"Мені пише мій підписник, що йшов з сестрою на мій концерт, почули стрілянину, почав бігти народ. Вони зупинились, сховались. І коли вже прийшли, то концерт закінчився… Ніхто не кричав, не пищав, не зупиняв фестиваль. Після мене вийшли наступні артисти виступати. Ніхто нічого не знає. Жесть", — поділилась емоціями Альона Савраненко (справжнє ім’я реперки). 

Згодом з’ясувалось, що перестрілок було дві. Під час першої ніхто не постраждав. А згодом поранення отримали троє людей. 

Скриншот: Instagram/alyona.alyona.official

До речі, на цьому фестивалі була й ексучасниця гурту "НеАнгели", Слава Камінська. Після початку повномасштабної війни вона з дітьми переїхала до Роттердаму. Втім, 39-річна співачка подробиці про стрілянини в своїх Instastories не розповідала.

Скриншот: Instagram/babaslavka

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як alyona alyona позбулася тривалої залежності. Також ми розповідали, що чоловік, який відкрив вогонь на летовищі Кишинева, помер у лікарні.

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