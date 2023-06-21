В Германии отменили концерт российского оккупанта, который воевал в Украине

Российские оккупанты на сцене. Фото: Google

В начале июля в небольшом немецком городе Фехта (население 30 тысяч) запланирован музыкальный фестиваль, участие в котором должен был принять солдат оккупационной армии Павел Радчинский и другие россияне. После огласки этой информации в соцсетях и возмущения украинцев и общества его выступление отменили.

Об этом в своем Telegram канале "Циплиенко_Ukraine Fights" сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

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В феврале этого года Павел Радчинский отправился на войну в Украину как оккупант. По национальности он бурят и позиционирует себя как музыкант. Фото его военного билета находится в сети.

Военный билет оккупанта. Фото: Telegram/Tsaplienko

Оккупант Павел Радчинский. Фото: Telegram/Tsaplienko

9 июля в Фехте запланирован музыкальный фестиваль, вход на который бесплатный. Кто является заказчиком праздника русской музыки, неизвестно.

Афиша музыкального фестиваля оккупантов в Германии. Фото: Telegram/Tsaplienk

Непонятно, состоится ли этот музыкальный фестиваль, однако уже известно, что выступление убийцы Радчинского отменили благодаря неравнодушным украинцам и нашим партнерам.

"Но это только полшага. Военный преступник, оккупант и террорист Радчинский должен сесть. Так же, как и все остальные убийцы украинцев", — написал Андрей Цаплиенко.

Напомним, ранее мы писали, что после заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса. Также мы рассказывали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к кафирам на Донбассе.