В Германии отменили концерт российского оккупанта, который воевал в Украине
В начале июля в небольшом немецком городе Фехта (население 30 тысяч) запланирован музыкальный фестиваль, участие в котором должен был принять солдат оккупационной армии Павел Радчинский и другие россияне. После огласки этой информации в соцсетях и возмущения украинцев и общества его выступление отменили.
Об этом в своем Telegram канале "Циплиенко_Ukraine Fights" сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.
Военный преступник на сцене
В феврале этого года Павел Радчинский отправился на войну в Украину как оккупант. По национальности он бурят и позиционирует себя как музыкант. Фото его военного билета находится в сети.
9 июля в Фехте запланирован музыкальный фестиваль, вход на который бесплатный. Кто является заказчиком праздника русской музыки, неизвестно.
Непонятно, состоится ли этот музыкальный фестиваль, однако уже известно, что выступление убийцы Радчинского отменили благодаря неравнодушным украинцам и нашим партнерам.
"Но это только полшага. Военный преступник, оккупант и террорист Радчинский должен сесть. Так же, как и все остальные убийцы украинцев", — написал Андрей Цаплиенко.
Напомним, ранее мы писали, что после заявлений о танках ВСУ в Казахстане отменили концерт путиниста Григория Лепса. Также мы рассказывали, что российский актер Никита Джигурда присоединился к кафирам на Донбассе.