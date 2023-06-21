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В Німеччині скасували концерт російського окупанта, який воював в Україні

21 червня 2023 08:02
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В Німеччині скасували концерт російського окупанта, який воював в Україні
Російські окупанти на сцені. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На початку липня у невеликому німецькому місті Фехта (населення 30 тисяч) запланований музичний фестиваль, участь в якому мав взяти солдат окупаційної армії Павло Радчинський та інші росіяни. Після розголосу цієї інформації в соцмережах та обурення українців і громади, його виступ скасували.

Про це у своєму Telegram каналі "Ціплієнко_Ukraine Fights" повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко.

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Воєнний злочинець на сцені

У лютому цього року Павло Радчинський відправився на війну в Україну як окупант. За національністю він бурят та позиціонує себе як музикант. Фото його військового квитка є в мережі. 

Військовий квиток окупанта. Фото: Telegram/Tsaplienko
Окупант Павло Радчинський. Фото: Telegram/Tsaplienko

9 липня в місті Фехта запланований музичний фестиваль, вхід на який безкоштовний.  Хто є замовником свята російської музики, невідомо. 

Афіша музичного фестивалю окупантів у Німеччині. Фото: Telegram/Tsaplienk

Незрозуміло, чи відбудеться цей музичний фестиваль, втім уже відомо, що виступ убивці Радчинського скасували завдяки небайдужим українцям та нашим партнерам.

"Але це лише півкроку. Воєнний злочинець, окупант та терорист Радчинський має сісти. Так само, як і решта вбивць українців", — написав Андрій Цаплієнко. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що після заяв про танки ЗСУ в Казахстані скасували концерт путініста Григорія Лепса. Також ми розповідали, що російський актор Микита Джигурда приєднався до окупантів на Донбасі.

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