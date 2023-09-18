В объятиях в машине: Бена Аффлека, заметили с бывшей

Бен Аффлек и его бывшая Дженнифер Гарнер обнимаются в машине. Фото: Daily Mail



Актера и режиссера Бена Аффлека, который в прошлом месяце отпраздновал годовщину свадьбы с Джей Ло, заметили в компании своей бывшей жены актрисы Дженнифер Гарнер. Экс-супруги сидели в автомобиле и, казалось, хорошо проводили время.

Об этом сообщает Daily Mail .

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51-летний Бен Аффлек и 51-летняя Дженнифер Гарнер, которых папарацци застукали в машине, выглядели как влюбленная парочка. Оба смеялись, Бен положил голову на плечо бывшей жены, а она обняла его в ответ.

Бен Аффлек и его бывшая Дженнифер Гарнер. Фото: Daily Mail

Бен Аффлек и его бывшая Дженнифер Гарнер. Фото: Daily Mail

Дженнифер Гарнер возле машины Бена Аффлека. Фото: Daily Mail

Их младшая дочь Серафина сидела на пассажирском месте. После этой трогательной семейной сцены актер высадил женщину из машины и уехал, судя по всему, проводить время с дочерью.

Отношения между бывшими

Звезда фильмов о Бэтмене Бен Аффлек и лауреатка премии "Золотой глобус" Дженнифер Гарнер развелись 5 лет назад. Они были вместе 12 лет и воспитывают 3-х детей: 17-летнюю Вайолет, 14-летнюю Серафину и 11-летнего Сэмюэля.

Хотя в браке у актеров были проблемы, в то время Аффлек злоупотреблял алкоголем, между бывшими супругами сохранились очень теплые отношения. Они имеют совместную опеку над детьми, а Гарнер отлично ладит с нынешней женой Бена – певицей Дженнифер Лопес.

Поэтому, судя по всему, объятия в Мерседесе Аффлека были исключительно дружескими.

Напомним, недавно в кинотеатрах вышел фильм "Гипнотик" с Беном Аффлеком в главной роли. А месяц назад Дженнифер Лопес показала эксклюзивные фото роскошной свадьбы с любимым.