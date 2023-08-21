Дженніфер Лопес та Бен Аффлек. Фото: instagram.com/jlo/

Дженніфер Лопес відсвяткувала першу річницю шлюбу зі своїм четвертим чоловіком - двічі лауреатом "Оскара" режисером Беном Аффлеком. Співачка та акторка поділилася знімками з їхнього весілля, яке пройшло в заповіднику Гемптон-Айленд у Джорджії.

Світлини Лопес опублікувала у своєму Instagram.

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Лопес привітала коханого з першою річницею шлюбу. Зірка показала кадри з їхнього розкішного весілля та додала уривок зі своєї пісні Dear Ben Pt. II.

Перша річниця: Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з Аффлеком. Фото: instagram.com/jlo/

"Любий Бене/ Сиджу тут сама/ Дивлюся на свою каблучку/ Почуваюся приголомшено/ Мені хочеться співати співати/ Як ми тут опинилися/ Без повтору минулого/ О Боже/ Це моє життя", — підписала фото Лопес.

Dear Ben Pt. II продовження пісні Dear Ben з альбому This Is Me...2002 року, який вона створила під час її дворічних стосунків з Беном, які закінчилися в 2004 році.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек познайомилися на зйомках у 2002 році. Невдовзі почали зустрічатися, а в 2003 році збиралися одружитися, але пізніше скасували весілля. Майже через 20 років Бен та Дженніфер вирішили почати все спочатку.

Раніше акторка та співачка Дженніфер Лопес, відома своїми апетитними формами, знялась у рекламі бальзаму для догляду за сідницями.

Нагадаємо, зіркове подружжя Бен Аффлек та Дженніфер Лопес придбали нову нерухомість.