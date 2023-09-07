Байопик про Соколову, бойовик з Беном Аффлеком та фільм жахів про монахиню: кінопрем'єри тижня

Кадр з фільму "Під гіпнозом". Фото: Google

Цього тижня в український кінопрокат вийшли п’ять стрічок. Серед них, зокрема, друга частина американського фільму жахів "Монахиня" та українська драма "Я, Ніна".

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Монахиня 2 (США)

Фільм жахів є продовженням однойменної стрічки, що вийшла на екрани 2018 року, а також дев’ятим фільмом у франшизі "Всесвіт заклять". Обидва фільми "Монахиня" є спін-оффом "Закляття-2".

До виконання своєї ролі повернулася Таісса Фарміґа, українка за походженням та молодша сестра Віри Фарміґи, яка грає Лоррейн Ворен в інших фільмах франшизи.

Події фільму розгортаються через 4 роки після того, що відбувалося у попередній частині.

Я, Ніна (Україна)

Драма знята за мотивами особистої історії боротьби журналістки та телеведучої Яніни Соколової з онкологією. Він знайомить глядачів із головною героїнею — сильною особистістю, красивою та успішною телеведучою Ніною Сокіл, в яку перевтілилась психологиня, блогерка й акторка Ксенія Хижняк. Ця роль для неї це стало дебютом в кіно.

Основні зйомки були завершені у березні 2021 року. На момент початку повномасштабного вторгнення постпродакшн був у розпалі. Аби закінчити стрічку, довелося переїхати спершу у Польщу, а згодом у Німеччину.

Під гіпнозом (США)

За сюжетом, детектив поліції Деніел Рурк болісно переживає зникнення маленької доньки. Одного дня Рурк отримує завдання втрутитися у пограбування банку. На місці він бачить як не знайомі між собою люди злагоджено діють в інтересах злочинців. Аби зрозуміти, що ними керує, Рурк виходить на віщунку Дайану Крус.

Головні ролі виконали Бен Аффлек, Алісе Брага, Вільям Фахтнер та Джекі Ерл Гейлі.

Король убивць (США)

Для команди високопрофесійних кілерів не існує ніяких кордонів. Вони здатні ліквідувати будь-кого незалежно від того, у якому куточку світу той надумає переховуватися. Цього разу вони мають задачу знищити Йорга Дракоса. Він завжди вважався кращим із кращих, королем своєї справи.

Зрештою, спроба полювати на нього рано чи пізно може перетворитися на гру за його правилами. Ролі виконали Френк Ґрілло, Стівен Дорфф, Ален Муссі та Марі Авґеропулос.

Занурення (Німеччина)

За сюжетом, у сестер Дрю та Мей є спільне захоплення, і впродовж багатьох років вони присвячують цьому спільний відпочинок. Дівчата люблять занурюватися на велику глибину. Цього разу для пірнання вони обрали безлюдну бухту, віддалену від цивілізації. Сестри перебували під водою вже доволі довго, коли зі скель зрушилося каміння. Кілька валунів затискають Мей.

Нагадаємо раніше ми писали, які фільми вийшли в український прокат минулого тижня. Також ми розповідали, що український екшн "Довбуш" продовжує збирати мільйони в прокаті.