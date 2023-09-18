Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow В обіймах у машині: Бена Аффлека помітили з колишньою arrow

В обіймах у машині: Бена Аффлека помітили з колишньою

18 вересня 2023 16:35
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко
В обіймах у машині: Бена Аффлека, помітили з колишньою
Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер обіймаються в машині. Фото: Daily Mail
aleksandra-sulymenko.JPG - Олександра Сулименко


Актора та режисера Бена Аффлека, який минулого місяця відсвяткував річницю весілля з Джей Ло, помітили у компанії своєї колишньої дружини акторки Дженніфер Гарнер. Експоружжя сиділо в автомобілі і, здавалося, гарно проводило час. 

Про це повідомляє Daily Mail.

Читайте також:

"Застукали" папараці

51-річний Бен Аффлек і 51-річна Дженніфер Гарнер, яких папараці застукали у машині, мали вигляд закоханої парочки. Обидва сміялися, Бен поклав голову на плече колишньої дружини, а вона обійняла його у відповідь. 

 

бен аффлек и дженнифер гарнер
Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер. Фото: Daily Mail
бен аффлек и дженнифер гарнер
Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер. Фото: Daily Mail
бен аффлек и дженнифер гарнер
Дженніфер Гарнер біля машини Бена Аффлека. Фото: Daily Mail

Їхня молодша донька Серафіна сиділа на пасажирському місці. Після цієї зворушливої сімейної сцени актор висадив жінку з машини і поїхав, вірогідно, проводити час з донькою. 

Стосунки між колишніми

Зірка фільмів про Бетмена Бен Аффлек і лауреатка премії "Золотий глобус" Дженніфер Гарнер розлучилися 5 років тому. Вони були одружені 12 років і мають 3-х дітей: 17-річну Вайолет, 14-річну Серафіну і 11-річного Семюеля. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Aju_XLAMANOC (@aju_xlamanoc)

 

Хоч у шлюбі акторів були проблеми, у той час Аффлек зловживав алкоголем, між колишніми чоловіком і дружиною збереглися дуже теплі стосунки. Вони мають сумісну опіку над дітьми, а Гарнер відмінно ладнає з теперішньою дружиною Бена – співачкою Дженніфер Лопес.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Тому, судячи з усього, обійми у Мерседесі Аффлека були виключно дружніми. 

Нагадаємо, нещодавно у кінотеатрах вийшов фільм "Гіпнотик" з Беном Аффлеком у головній ролі. А місяць тому Дженніфер Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з коханим.


 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Що точно не варто робити під час війни — так це бути і красивим, і розумним. Інтерв’ю з Гетманцевим

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз