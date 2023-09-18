В обіймах у машині: Бена Аффлека, помітили з колишньою

Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер обіймаються в машині. Фото: Daily Mail



Актора та режисера Бена Аффлека, який минулого місяця відсвяткував річницю весілля з Джей Ло, помітили у компанії своєї колишньої дружини акторки Дженніфер Гарнер. Експоружжя сиділо в автомобілі і, здавалося, гарно проводило час.

Про це повідомляє Daily Mail.

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"Застукали" папараці

51-річний Бен Аффлек і 51-річна Дженніфер Гарнер, яких папараці застукали у машині, мали вигляд закоханої парочки. Обидва сміялися, Бен поклав голову на плече колишньої дружини, а вона обійняла його у відповідь.

Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер. Фото: Daily Mail

Бен Аффлек і його колишня Дженніфер Гарнер. Фото: Daily Mail

Дженніфер Гарнер біля машини Бена Аффлека. Фото: Daily Mail

Їхня молодша донька Серафіна сиділа на пасажирському місці. Після цієї зворушливої сімейної сцени актор висадив жінку з машини і поїхав, вірогідно, проводити час з донькою.

Стосунки між колишніми

Зірка фільмів про Бетмена Бен Аффлек і лауреатка премії "Золотий глобус" Дженніфер Гарнер розлучилися 5 років тому. Вони були одружені 12 років і мають 3-х дітей: 17-річну Вайолет, 14-річну Серафіну і 11-річного Семюеля.

Хоч у шлюбі акторів були проблеми, у той час Аффлек зловживав алкоголем, між колишніми чоловіком і дружиною збереглися дуже теплі стосунки. Вони мають сумісну опіку над дітьми, а Гарнер відмінно ладнає з теперішньою дружиною Бена – співачкою Дженніфер Лопес.

Тому, судячи з усього, обійми у Мерседесі Аффлека були виключно дружніми.

Нагадаємо, нещодавно у кінотеатрах вийшов фільм "Гіпнотик" з Беном Аффлеком у головній ролі. А місяць тому Дженніфер Лопес показала ексклюзивні фото розкішного весілля з коханим.



