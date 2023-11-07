"В один котел в Фарион" - Приходько жестко прокомментировала развлечения Потапа с россиянами

Рэпер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

На днях рэппера Потапа заметили в компании россиян в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты). Блогер Беспалов опубликовал сторис супруги солиста "Иванушки International" Кирилла Туриченко. На видео рэпер весело проводит время в компании россиян в популярном ресторане в Дубае. Украинская певица Анастасия Приходько отреагировала на резонанс.

Свой комментарий Приходько оставила в соцсетях.

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Артистка обвинила рэпера в неискренности, ведь в Украине Потап поет по-украински и выпускает патриотические песни. Но за границей продюсер, по мнению певицы, несмотря на войну, весело проводит время с россиянами.

Реакция Анастасии Приходько на скандал с Потапом в ОАЭ. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Можно его в один котел к Фарион. Давайте и дальше ему верьте, когда он начинает петь в Украине украинские песни, потому что здесь ему вломят по самое не хочу, а если не в Украине, то можно под свечечку похлопать в ладошки со страной 404", — прокомментировала звезда, имея в виду Россию.

О Фарион Приходько вспомнила не случайно, та тоже попала в скандал на днях, критикуя украинских военных, которые говорят по-русски.

Напомним, Фарион заявила, что не считает украинцами военных ВСУ, которые говорят по-русски.

Ранее появилось видео, как Потап развлекается с россиянами в ОАЭ.