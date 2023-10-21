Приходько в жіночому роді звернулась до Потапа, який виїхав за кордон

Співачка Анастасія Приходько. Фото: Instagram/prykhodko_official

Декілька днів тому в соцмережах з’явились фотографії репера Потапа, який виїхав за кордон. Його разом з дружиною, співачкою Настею Каменських, помітили на рейсі Варшава-Барселона. Музична виконавиця Анастасія Приходько, яка довгий час має конфлікт з репером, прокоментувала закордонну поїздку 42-річного артиста.

Відповідна сторіз з’явилась в її Instagram.

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Анастасія виклала скриншот однієї з останніх публікацій репера, в якому він повідомив, що виїхав за кордон у справах і вже незабаром повернеться на Батьківщину. Приходько назвала Олексія Потапенка (справжнє ім’я репера) одноклітинним та звернулась до нього в жіночому роді.

"Ця сколопендра знову виїхала. Саме виїхала, бо в чоловічому роді то не гідно до дівчат звертатися. Потапівна, як там іспанський котел?" — іронічно написала Приходько.

Анастасія Приходько не підбирає слів до Потапа. Скриншот: Instagram/prykhodko_official

До цього Потап відповів на деякі коментарі своїх підписників. Так, одна з фоловерів репера припустила, що той втік з країни. На що Потап зазначив, що він незабаром повернеться і про його місцеперебування відповідні органи в курсі.

Потап коментує виїзд за кордон. Скриншот: Instagram/realpotap

Нагадаємо, раніше ми писали, що після скандальних відео Потап вирішив опублікував ще одне, чим обурив українців. Також ми розповідали, що шоумен Слава Дьомін прокоментував поведінку Потапа, яка останнім часом дивує зіркових колег.