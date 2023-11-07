Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow "В один казан до Фаріон" — Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами arrow

"В один казан до Фаріон" — Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами

7 листопада 2023 14:01
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"В один казан до Фаріон" — Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами
Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Днями репера Потапа помітили в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Блогер Беспалов опублікував сторіс дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка. На відео репер весело проводить час у компанії росіян у популярному ресторані в Дубаї. Українська співачка Анастасія Приходько відреагувала на резонанс.

Свій коментар Приходько залишила у соцмережах.

Читайте також:

Приходько відреагувала на скандал з Потапом

Артистка звинуватила репера в нещирості, адже в Україні Потап співає українською та випускає патріотичні пісні. Але за кордоном продюсер, на думку співачки, попри війну, весело проводить час із росіянами.

 

Реакція Анастасії Приходько на скандал з Потапом у ОАЕ. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404", — прокоментувала зірка, маючи на увазі Росію.

Про Фаріон Приходько згадала не випадково, та також потрапила у скандал днями, критикуючи українських військових, які розмовляють російською.

Нагадаємо, Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

Раніше з'явилось відео, як Потап розважається з росіянами в ОАЕ.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн - 80x80

Шуляк розповіла, хто з окупованих територій може отримати компенсацію понад 200 тися грн

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

Актуальне по темі