"В один казан до Фаріон" — Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами

Репер Потап. Фото: instagram.com/realpotap/

Днями репера Потапа помітили в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Блогер Беспалов опублікував сторіс дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка. На відео репер весело проводить час у компанії росіян у популярному ресторані в Дубаї. Українська співачка Анастасія Приходько відреагувала на резонанс.

Свій коментар Приходько залишила у соцмережах.

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Приходько відреагувала на скандал з Потапом

Артистка звинуватила репера в нещирості, адже в Україні Потап співає українською та випускає патріотичні пісні. Але за кордоном продюсер, на думку співачки, попри війну, весело проводить час із росіянами.

Реакція Анастасії Приходько на скандал з Потапом у ОАЕ. Фото: instagram.com/prykhodko_official/

"Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404", — прокоментувала зірка, маючи на увазі Росію.

Про Фаріон Приходько згадала не випадково, та також потрапила у скандал днями, критикуючи українських військових, які розмовляють російською.

Нагадаємо, Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.

Раніше з'явилось відео, як Потап розважається з росіянами в ОАЕ.