"В один казан до Фаріон" — Приходько жорстко прокоментувала розваги Потапа з росіянами
Днями репера Потапа помітили в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). Блогер Беспалов опублікував сторіс дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка. На відео репер весело проводить час у компанії росіян у популярному ресторані в Дубаї. Українська співачка Анастасія Приходько відреагувала на резонанс.
Свій коментар Приходько залишила у соцмережах.
Приходько відреагувала на скандал з Потапом
Артистка звинуватила репера в нещирості, адже в Україні Потап співає українською та випускає патріотичні пісні. Але за кордоном продюсер, на думку співачки, попри війну, весело проводить час із росіянами.
"Можна його в один казан до Фаріон. Давайте і надалі йому вірте, коли він починає співати в Україні українських пісень, тому що тут йому вломлять по саме не хочу, а коли не в Україні, то можна під свічечку поплескати в долоньки з країною 404", — прокоментувала зірка, маючи на увазі Росію.
Про Фаріон Приходько згадала не випадково, та також потрапила у скандал днями, критикуючи українських військових, які розмовляють російською.
Нагадаємо, Фаріон заявила, що не вважає українцями військових ЗСУ, які говорять російською.
Раніше з'явилось відео, як Потап розважається з росіянами в ОАЕ.
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