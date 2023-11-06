Потап розважається з росіянами в ОАЕ — відео
Майже три тижні тому репер Потап з дружиною, співачкою Настею Каменських, виїхали за кордон. Олексій Потапенко (справжнє ім’я 42-річного артиста) був в Іспанії і обіцяв в соцмережах, що за кілька днів повернеться на Батьківщину. Втім днями його помітили в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати).
Про це на своєму YouTube-каналі повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов.
Потап відпочиває за кордоном з росіянами
Беспалов опублікував сторіс дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка (який родом з Одеси, але має російське громадянство та тривалий час живе у РФ), Дар’ї Тарасової. На відео компанія росіян розважається у популярному ресторані в Дубаї в компанії Потапа. За словами блогера-пліткаря, відео зняте 2 листопада.
"Можу зробити припущення: Потап випускає пісні українською, бо так потрібно, говорить про Україну, бо так потрібно, хаїть росіян, бо так потрібно, говорить на публіку українською в Instagram, бо так потрібно. А за кадром він буде тусити з руснею: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про"адін народ" і ""ета всьо палітіка, ані дагаваряца", поки гинуть кожного дня наші воїни. Малороса в ньому ніколи не викорінити від слова зовсім", — заявив Беспалов.
У соцмережах ані Потап, ані Каменських не відреагували на викриття Беспалова. Настя привітала з днем народження маму та показала, як займається спортом. Олексій же зробив репост публікації свого підписника, який назвав репера "міцним тіпом".
Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько в жіночому роді звернулась до Потапа, який виїхав за кордон.
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