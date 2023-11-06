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Потап розважається з росіянами в ОАЕ — відео

6 листопада 2023 20:28
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Потап розважається з росіянами в ОАЕ — відео
Репер Потап (Олексій Потапенко). Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Майже три тижні тому репер Потап з дружиною, співачкою Настею Каменських, виїхали за кордон. Олексій Потапенко (справжнє ім’я 42-річного артиста) був в Іспанії і обіцяв в соцмережах, що за кілька днів повернеться на Батьківщину. Втім днями його помітили в компанії росіян в Дубаї (Об’єднані Арабські Емірати). 

Про це на своєму YouTube-каналі повідомив блогер-пліткар Богдан Беспалов.

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Беспалов опублікував сторіс дружини соліста "Иванушки International" Кирила Туриченка (який родом з Одеси, але має російське громадянство та тривалий час живе у РФ), Дар’ї Тарасової. На відео компанія росіян розважається у популярному ресторані в Дубаї в компанії Потапа. За словами блогера-пліткаря, відео зняте 2 листопада.

 

"Можу зробити припущення:  Потап випускає пісні українською, бо так потрібно, говорить про Україну, бо так потрібно, хаїть росіян, бо так потрібно, говорить на публіку українською в Instagram, бо так потрібно. А за кадром він буде тусити з руснею: від золотої молоді до умовного Кіркорова, говорити про"адін народ" і ""ета всьо палітіка, ані дагаваряца", поки гинуть кожного дня наші воїни. Малороса в ньому ніколи не викорінити від слова зовсім", — заявив Беспалов. 

У соцмережах ані Потап, ані Каменських не відреагували на викриття Беспалова. Настя привітала з днем народження маму та показала, як займається спортом. Олексій же зробив репост публікації свого підписника, який назвав репера  "міцним тіпом".

Потап соцмережі
Єдина публікація репера в день викриття. Скриншот: Instagram/realpotap

Нагадаємо, раніше ми писали, що Потап прокоментував можливу мобілізацію до ЗСУ. Також ми розповідали, що співачка Анастасія Приходько в жіночому роді звернулась до Потапа, який виїхав за кордон.

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