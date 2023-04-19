Катя Репяхова рассказала о проблемах со здоровьем сына – что известно

Украинский певец Виктор Павлик с женой Катей Репяховой и сыном Мишей во время интервью. Фото: youtube.com/watch?v=qseGwYVe8Uc

Молодая жена известного украинского певца и народного артиста Украины Виктора Павлика Катя Репяхова поделилась ужасающими подробностями из своей жизни. Женщина рассказала о том, что у их сына Миши, которому только один год, появились проблемы со здоровьем.

Об этом Катя Репяхова рассказывала в разделе Stories на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Молодая жена Виктора Павлика рассказала о том, что они с сыном были у невролога из-за того, что он до сих пор не разговаривает. Как говорит Катя Репяхова, теперь ее семью ждет путь к тому, чтобы решить эту проблему, то есть, посещать много врачей.

"Больше часа были у врача. Общались. Нас ждет путь коррекции задержки речи: консультация лора, дефектолога-логопеда, психолога, электроэнцефалограмма и другие анализы", – рассказала молодая жена украинского артиста.

Скриншот из Stories Кати Репяховой. Фото: Instagram

Также она заявила о том, что у ее годовалого сынишки не нашли аутический спектр. К слову, эта болезнь может быть одной из причин задержки речи, но относительно этой проблемы, то у годовалого Миши специалисты этого не нашли.

Скриншот переписки Кати Репяховой с фанаткой. Фото: Instagram

Следует отметить, что эта проблема, к сожалению, – не единственная в семье Кати Репяховой и Виктора Павлика. Ранее супруга артиста уже рассказывала о проблемах со здоровьем ее сына.

Певец Виктор Павлик с женой Катей Репяховой и сыном Михайликом на фотосессии. Фото: Instagram

Например, в прошлом году у маленького Миши стало болеть колено. Поэтому у него появилась температура и он перестал есть. Но, к счастью, остеомиелит, с которым знакома семья Павлика и Репяховой, медики не обнаружили у мальчика.

Напомним, мы писали о том, что молодая жена Виктора Павлика нарвалась на критику от украинцев из-за откровенной фотосессии.

Ранее мы рассказывали, что жена Виктора Павлика раскрыла сумму, которую она зарабатывает в Instagram.

Также мы сообщали о том, что жена Виктора Павлика Катя Репяхова рассказала об алкоголизме артиста.