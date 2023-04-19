Катя Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям сина – що відомо

В однорічного сина Віктора Павліка погіршився стан здоров'я: що відомо
Молода дружина відомого українського співака та народного артиста України Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася жахливими подробицями зі свого життя. Жінка розповіла про те, що в їхнього сина Михайлика, якому тільки один рік, з’явилися проблеми зі здоров’ям.
Про це Катя Репяхова розповідала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.
Молода дружина Віктора Павліка розповіла про те, що вони з сином були у невролога через те, що він досі не розмовляє. Як каже Катя Репяхова, тепер на її сім’ю чекає шлях до того, щоб вирішити цю проблему, тобто відвідувати багато лікарів.
"Більше години були у лікаря. Спілкувалися. На нас чекає шлях корекції затримки мовлення: консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи", — розповіла молода дружина українського артиста.
Також вона заявила про те, що у її однорічного синочка не знайшли аутичний спектр. До слова, ця хвороба може бути однією з причин затримки мовлення, але щодо цієї проблеми, то в однорічного Михайлика фахівці цього не знайшли.
Слід зазначити, що ця проблема, на жаль, – не єдина в сім’ї Каті Репяхової та Віктора Павліка. Раніше дружина артиста вже розповідала про проблеми зі здоров’ям її сина.
Наприклад, минулого року у маленького Михайлика почало боліти коліно. Через це в нього з’явилася температура та він перестав їсти. Але, на щастя, остеомієліту, з яким знайома сім’я Павліка та Репяховой, медики не виявили у хлопчика.
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