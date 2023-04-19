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В однорічного сина Віктора Павліка погіршився стан здоров'я: що відомо

19 квітня 2023 11:30
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Катя Репяхова розповіла про проблеми зі здоров'ям сина – що відомо
Український співак Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою та сином Михайликом під час інтерв'ю. Фото: youtube.com/watch?v=qseGwYVe8Uc
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода дружина відомого українського співака та народного артиста України Віктора Павліка Катя Репяхова поділилася жахливими подробицями зі свого життя. Жінка розповіла про те, що в їхнього сина Михайлика, якому тільки один рік, з’явилися проблеми зі здоров’ям.

Про це Катя Репяхова розповідала у розділі Stories на своїй сторінці в Instagram.

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Молода дружина Віктора Павліка розповіла про те, що вони з сином були у невролога через те, що він досі не розмовляє. Як каже Катя Репяхова, тепер на її сім’ю чекає шлях до того, щоб вирішити цю проблему, тобто відвідувати багато лікарів.

"Більше години були у лікаря. Спілкувалися. На нас чекає шлях корекції затримки мовлення: консультація лора, дефектолога-логопеда, психолога, електроенцефалограма та інші аналізи", — розповіла молода дружина українського артиста.

Скріншот зі Stories Каті Репяхової
Скріншот зі Stories Каті Репяхової. Фото: Instagram

Також вона заявила про те, що у її однорічного синочка не знайшли аутичний спектр. До слова, ця хвороба може бути однією з причин затримки мовлення, але щодо цієї проблеми, то в однорічного Михайлика фахівці цього не знайшли.

Скріншот зі сторінки Каті Репяхової в Instagram
Скріншот переписки Каті Репяхової з фанаткою. Фото: Instagram

Слід зазначити, що ця проблема, на жаль, – не єдина в сім’ї Каті Репяхової та Віктора Павліка. Раніше дружина артиста вже розповідала про проблеми зі здоров’ям її сина.

Виктор Павлик, Катя Репяхова и их сын Миша
Співак Віктор Павлік з дружиною Катею Репяховою та сином Михайликом на фотосесії. Фото: Instagram

Наприклад, минулого року у маленького Михайлика почало боліти коліно. Через це в нього з’явилася температура та він перестав їсти. Але, на щастя, остеомієліту, з яким знайома сім’я Павліка та Репяховой, медики не виявили у хлопчика.

Нагадаємо, ми писали про те, що молода дружина Віктора Павліка нарвалася на критику від українців через відверту фотосесію.

Раніше ми розповідали, що дружина Віктора Павліка розкрила суму, яку вона заробляє в Instagram.

Також ми повідомляли про те, що дружина Віктора Павліка Катя Репяхова розповіла про алкоголізм артиста.

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