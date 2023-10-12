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В очках, кожухе и платке: Анджелину Джоли заметили на съемках в Париже

12 октября 2023 16:39
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко
В очках, кожухе и платке: Анджелину Джоли заметили на съемках в Париже
Анджелина Джоли на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid
aleksandra-sulymenko.JPG - Александра Сулименко

Культовую актрису Анджелину Джоли исподтишка сфотографировали во время съемок в Париже. Актриса снимается в биографическом фильме о греческой оперной певице Марии Каллас.

Фотографии со съемочной площадки опубликовали на Daily Mail.

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В последние годы Анджелина Джоли редко снимается в кино. За последние 3 года это будет первый фильм с участием актрисы, и она уже успела признаться, что подходит к этой роли очень серьезно.

 

анджелина джоли на съемках в Париже
Анджелина Джоли на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid

Байопик "Мария"  это история жизни одной из самых известных оперных певиц ХХ века. Но кроме своего таланта Мария Каллас запомнилась многочисленными романами, в том числе с греческим судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, позже женившимся на Джеки Кеннеди.

 

У Анджелины Джоли уже был опыт игры в биографических фильмах: в 1998 году она сыграла супермодель Джию Каранджи в фильме "Джиа", а в 2007 году роль Марианны Перл в фильме "Ее сердце".

В сцене будущего фильма, которую снимали на мосту в Париже, Анджелина была в меховом пальто, шелковом платке и больших очках.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Место съемок оцепила охрана, чтобы прохожие не мешали процессу.

Во время съемок на Джоли ждал ее 19-летний сын Пакс. Он сидел прямо на асфальте и ждал, пока мама закончит работу.

 

Анджелина Джоли и сын Пакс
Анджелина Джоли и ее сын Пакс на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid

Когда именно состоится релиз ленты, пока неизвестно.

Напомним, в сети появились первые фото Анджелины Джоли в роли легендарной оперной певицы.

Также мы писали, что Анджелина Джоли в роскошном платье украсила обложку Vogue.

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