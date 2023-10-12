В очках, кожухе и платке: Анджелину Джоли заметили на съемках в Париже

Анджелина Джоли на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid

Культовую актрису Анджелину Джоли исподтишка сфотографировали во время съемок в Париже. Актриса снимается в биографическом фильме о греческой оперной певице Марии Каллас.

Фотографии со съемочной площадки опубликовали на Daily Mail.

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В последние годы Анджелина Джоли редко снимается в кино. За последние 3 года это будет первый фильм с участием актрисы, и она уже успела признаться, что подходит к этой роли очень серьезно.

Анджелина Джоли на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid

Байопик "Мария" — это история жизни одной из самых известных оперных певиц ХХ века. Но кроме своего таланта Мария Каллас запомнилась многочисленными романами, в том числе с греческим судоходным магнатом Аристотелем Онассисом, позже женившимся на Джеки Кеннеди.

У Анджелины Джоли уже был опыт игры в биографических фильмах: в 1998 году она сыграла супермодель Джию Каранджи в фильме "Джиа", а в 2007 году роль Марианны Перл в фильме "Ее сердце".

В сцене будущего фильма, которую снимали на мосту в Париже, Анджелина была в меховом пальто, шелковом платке и больших очках.

Место съемок оцепила охрана, чтобы прохожие не мешали процессу.

Во время съемок на Джоли ждал ее 19-летний сын Пакс. Он сидел прямо на асфальте и ждал, пока мама закончит работу.

Анджелина Джоли и ее сын Пакс на съемках фильма "Мария". Фото: Backgrid

Когда именно состоится релиз ленты, пока неизвестно.

Напомним, в сети появились первые фото Анджелины Джоли в роли легендарной оперной певицы.

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