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Анджеліна Джолі у розкішній сукні прикрасила обкладинку Vogue

27 вересня 2023 17:34
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Анджеліна Джолі у розкішній сукні прикрасила обкладинку Vogue
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Анджеліна Джолі приміряла яскравий образ на обкладинка журналу Vogue. Зірка позувала для Анни Лейбовіц та дала інтерв'ю про особисте.

Про це пише Daily Mail.

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У бесіді з виданням 48-річна актриса розповіла про те, як усиновлення її першого сина Меддокса у віці 26 років "змінило все її життя" і "навчило її бути в цьому світі". Вона також розповіла про те, як "бажання жити" заради своїх шістьох дітей останнім часом підтримувало її, мабуть, натякаючи на гіркий розрив, який вона пережила зі своїм колишнім Бредом Піттом.

 

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue

 

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue
Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Vogue

 

Акторка Анджеліна Джолі зі своїми дітьми. Фото: Vogue
Акторка Анджеліна Джолі зі своїми дітьми. Фото: Vogue

"Мені було 26, коли я стала мамою. Все моє життя змінилося. Наявність дітей врятувала мене і навчила бути в цьому світі іншою. Вони кращі за мене. Але я також та, з кого вони сміються", — розповіла акторка.

Анджеліна зізналася, що почувалася "трохи пригніченою", додавши: "Я не відчуваю, що я була сама собою протягом десятиліття, у якомусь сенсі, у який я не хочу вникати".

48-річна акторка прикрасила обкладинку номеру журналу за листопад 2023 року в білій сукні без бретелей, вкритій рожевою фарбою з балончика, та розповіла про свою майбутню модну компанію Atelier Jolie.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Я не хочу бути великим модельєром, я хочу побудувати місце, щоб інші люди могли ним стати", — сказала вона про свій новий бренд.

Анджеліна розповіла виданню, що сподівається, що Atelier Jolie надихне жінок.

"Іноді те, як ти одягаєшся, говорить: "Не знущайся з мене — я одягнув свою броню". Але я хочу, щоб жінка почувалася достатньо безпечно, щоб вона могла бути м’якою. Після того, як я пройшла через те, що мене поранило, терапевт запитав мене, чи не хочу я спробувати носити стриманий одяг. Я припустила, що штани та черевики створюють "жорсткіший" вигляд, сильнішу мене. Чи була я достатньо сильною, щоб бути м'якою? У той час — ні. Я відчувала себе вразливою. Тепер мені цікаво...Я не знаю, який мій стиль", — говорить зірка.

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