В окулярах, кожусі і хустці: Анджеліну Джолі помітили на зйомках у Парижі

Анджеліна Джолі на зйомках фільму "Марія". Фото: Backgrid

Культову акторку Анджеліну Джолі нишком сфотографували під час зйомок у Парижі. Акторка знімається у біографічному фільмі про грецьку оперну співачку Марію Каллас.

Фотографії зі знімального майданчику опублікували у Daily Mail.

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Останні роки Анджеліна Джолі рідко знімається у кіно. За останні 3 роки це буде перший фільм за участі акторки і вона вже встигла зізнатися, що підходить до цієї ролі дуже серйозно.

Анджеліна Джолі на зйомках фільму "Марія". Фото: Backgrid

Байопік "Марія" — це історія життя однієї з найвідоміших оперних співачок ХХ століття. Та крім свого таланту Марія Каллас запам’яталася численними романами, у тому числі з грецьким судноплавним магнатом Арістотелем Онассісом, який пізніше одружився з Джекі Кеннеді.

У Анджеліни Джолі вже був досвід гри у біографічних фільмах: у 1998 році вона зіграла супермодель Джію Каранджі у фільмі "Джіа", а у 2007 році роль Маріанни Перл у фільмі "Її серце".

У сцені майбутнього фільму, яку знімали на мосту у Парижі, Анджеліна була у хутряному пальто, шовковій хустці і великих окулярах.

Місце зйомок оточила охорону, щоб перехожі не заважали процесу.

Під час зйомок на Джолі чекав в її 19-річний син Пакс. Він сидів просто на асфальті і чекав, поки мама завершить роботу.

Анджеліна Джолі і її син Пакс на зйомках фільму "Марія". Фото: Backgrid

Коли саме відбудеться реліз стрічки поки що невідомо.

Нагадаємо, у мережі з'явились перші фото Анджеліни Джолі в ролі легендарної оперної співачки.

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