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У родственницы короля Чарльза III диагностировали рак: в каком она состоянии

26 июня 2023 10:55
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У родственницы короля Чарльза III диагностировали рак: в каком она состоянии
Обследование груди в больнице. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Бывшая жена принца Эндрю, герцогиня Йоркская, перенесла операцию. У 63-летней матери принцесс Беатрис и Евгении диагностировали рак груди.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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Состояние здоровья герцогини Йоркской

Недавно у Сары Фергюсон диагностировали раннюю форму рака груди во время маммографического обследования. Ей посоветовали сделать операцию, которая прошла успешно. В то же время врачи делают благоприятные прогнозы. Представитель герцогини Йоркской заявил, что у нее не было никаких симптомов до планового обследования.

Сейчас бывшая супруга принца Эндрю (развелись в 1996 году), восстанавливается после операции в своем доме в Виндзоре. Раковую опухоль герцогини Йоркской удалили в больнице Короля Эдуарда VII, где лечатся члены королевской семьи.

Также Сара Фергюсон объявила о запуске собственного подкаста. Поговаривают, в нем она расскажет о борьбе с болезнью и своим примером вдохновит женщин на прохождение плановых медицинских обследований.

Герцогиня Йоркская, Сара Фергюсон. Фото: Google

Напомним, ранее мы писали, что принц Уильям назвал главную миссию своей жизни. Также мы рассказывали, что принц Гарри хотел взять интервью у диктатора Владимира Путина.

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