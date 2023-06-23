Принц Гаррі хотів взяти інтерв'ю в Путіна

Принц Гаррі. Фото: Reuters

Напередодні стримінгова платформа Spotify припинила співпрацю з Меган Маркл та принцом Гаррі. Подкаст герцогині Сассекської Archetypes закрили після першого ж сезону. Молодший син короля Чарльза III також хотів записувати інтерв’ю з впливовими людьми. Серед кандидатів був і диктатор Володимир Путін.

Про це повідомляє видання Bloomberg.

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Журналістка Ешлі Карман поспілкувалася з людьми, які співпрацювали з принцом Гаррі в рамках контракту зі Spotify. Зіркова пара мала випустити чимало подкастів за 20 млн доларів, але епізоди були тільки в Меган Маркл.

Принц Гаррі вислухав різні ідеї від колег, але дотримувався своїх власних. Найбільше його цікавила тематика дитячої травми. Герцог Сассекський хотів взяти інтерв'ю у Володимир Путіна, власника корпорації Meta (Facebook, Instagram та інші платформи) Марка Цукерберга та колишнього президента США Дональда Трампа.

Володимир Путін та Дональд Трамп. Фото: Google

Принц Гаррі сподівався поспілкуватися з ними про їхні ранні роки становлення і про те, як цей досвід призвів до того, що вони стали "впливовими" у світі. Також герцог Сассекський хотів поспілкуватися з Папою Римським про релігію.

"Реальність цих ідей здалася деяким учасникам у кращому разі сумнівною, враховуючи, що такі люди, як Путін і Цукерберг, рідко дають великі інтерв'ю, не кажучи вже про тему їхнього виховання та особисті дитячі травми. У будь-якому разі жоден подкаст від Гаррі так і не вийшов", — резюмувала Ешлі Карман.

Меган Маркл обговорювала з гостями свого подкасту Archetypes проблему утисків жінок у сучасному світі. Нещодавно їй відмовили у патенті цієї назви.

Також ми розповідали, що Меган Маркл планує заробляти мільйони доларів у відомому домі моди Dior.