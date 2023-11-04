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У российской певицы Виктории Цыгановой проводят обыски — ее муж обвинил во всем Собчак

4 ноября 2023 21:39
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Обыски у Виктории Цыгановой — что известно по состоянию на данный момент
Виктория и Вадим Цыгановы. Фото: StarHit
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

К российской певице Виктории Цыгановой правоохранители пришли с обысками. Причиной тому могло стать недавнее интервью для Юрия Дудя.

Об обысках заявил муж Цыгановой в ее телеграмм-канале.

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Что рассказал муж певицы

По его словам, к ним домой пришли с обысками, поэтому сейчас он хочет сделать несколько звонков, чтобы решить этот вопрос.

"Вообще не могу говорить. К нам пришли с обысками. Я постараюсь сейчас сделать буквально несколько звонков. Если у кого есть возможность связаться с АП (администрация президента. — Ред.), чтобы быстро... я сейчас передам номер", — сказал он во время видео.

Под видео он написал, что на них "настучала Собчак".

обыски у супругов Цыгановых в РФ
Скриншот сообщения из телеграмм-канала Виктории Цыгановой

Причины обысков

Отметим, что недавно супруги Цыгановы дали интервью известному российскому журналисту Юрию Дудю. В нем они рассказывали о поддержке армии РФ и действиях Путина.

Однако во время него Цыгановы не раз говорили о том, что "Путина обманули". Это могло стать причиной обысков.

После этого певица опубликовала интервью у себя в соцсетях и подчеркнула, что видео смонтировали с помощью нейросетей, пишут российские СМИ.

Во время разговора с российским изданием RTVI муж Цыгановой попросил написать, что все интервью было создано с помощью нейросетей.

"Напишите, чтобы было интересно, что это все нейросеть, как сказал Пригожин. Напишите эти мои слова — и у вас будет больше просмотров, и у меня. Скажите, что Цыганов в конце сказал: "Это все нейросеть". А я действительно это говорю. Вот реально: нас к этому привела нейросеть, цифра. Мы будем жаловаться на эту нейросеть", — отметил он.

Что известно о супругах

По информации "УНИАН", с начала полномасштабной войны Виктория Цыганова начала вместе с мужем поддерживать действия Путина в Украине. Вместе со своим мужем-композитором она выпускает "патриотические" песни, где поет о войне и российских оккупантах.

У нее был выпущен трек "гимн" для ЧВК "Вагнер". Певица называет оккупантов "защитниками", которые пришли на украинскую территорию только чтобы убивать и издеваться над мирными жителями.

"Идея родилась, потому что "Вагнер" очень хорошо воюет. Пригожин написал, что классная песня", — отмечала она раньше во время одного из интервью.

Напомним, ранее российская певица Алла Пугачева, переехавшая после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину из Московской области в Израиль, вернулась на родину. Появились фото и видео с ее приезда.

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