Чому Єфросиніна посварилася з Фреймут — подробиці

Ведуча Маша Єфросиніна на своєму інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Відома українська ведуча Маша Єфросиніна посварилася з колишньою зіркою програми "Ревізор" Ольгою Фреймут. Стало відомо, через що між двома ведучими "пробігла чорна кішка" і що відбувається між Машею та Ольгою зараз.

Про це розповідають на каналі "Люкс.ФМ" в YouTube.

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Скандал між Машею Єфросиніною і Ольгою Фреймут

Декілька років тому Маша Єфросиніна була на балконі шоу "Танці з зірками" в той сезон, коли в ньому брала участь Ольга Фреймут. Після виступу на паркеті Ольга піднялася зі своїм партнером на балкон і почала відповідати на запитання Маші.

Ведуча Маша Єфросиніна і Ольга Фреймут на "Танцях з зірками". Фото: скриншот з YouTube

Тоді ведуча поцікавилася в Ольги, який телеканал вона вважає своїм рідним домом, адже Маша передивилася її інтерв’ю. Там Ольга зазначила, що вона жалкує про те, що пішла з "Нового каналу", а ось зараз вона жалкує про те, що розірвала контракт з "1+1".

"Що стало причиною таких не дуже, м'яко кажучи, дружелюбних стосунків між теледівами — точно невідомо. Одні кажуть, що кар’єрні амбіції та творча конкуренція, інші кажуть, що колись вони боролися за серце одного чоловіка", — зазначили на каналі "Люкс.ФМ".

Конфлікт Маші Єфросиніної з Олексієм Дурнєвим

До слова, це не єдиний скандал, який був пов’язаний з Машею Єфросиніною. За словами ведучої каналу, "била глечики" Маша також з блогером Олексієм Дурнєвим, який колись назвав Машу "телезіркою з минулого".

"Це не якась конкретна мета у мене була відпрацювати по Маші. Я просто щось влучно сказав. У мене є така суперздібність — дуже влучно щось підмітити. Вона сама запам'ятала цей вислів, повторювала його кілька разів: "Ну так, я ж суперзірка з минулого". Сама розуміє це", — зазначив Олексій Дурнєв у інтерв’ю.

Скандал Маші Єфросиніної з Володимиром Остапчуком

Нещодавно український ведучий Володимир Остапчук у своїй програмі заявив, що жінка повинна бути всюда поголеною.

На це одразу ж відреагувала Маша Єфросиніна, яка досить різко відповіла на слова Володимира.

"Шановні радники, який вигляд має мати жінка, щоб ви її якось там оцінили, ось моя вам порада: спершу візьміть сантиметри та позамірюйте собі те, що дуже добре поясніть вам, чому саме там наразі перебувають ваші мізки. Бо "маєш бути" мені може сказати лише одна людина в цьому житті. Це я сама", — зазначила Маша Єфросиніна в Instagram.

Відповідь Маші Єфросиніної на слова Володимира Остапчука. Фото: скриншот з Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що українська телеведуча Маша Єфросиніна прокоментувала виступ Олі Полякової на скандальному весіллі.

Раніше ми розповідали про те, що чому ведучій Маші Єфросиніній довелося забрати сина до Києва.

Також ми повідомляли про те, що ведуча Ольга Фреймут порушила тему нецензурної мови.