Российская актриса театра и кино Лия Ахеджакова. Фото: google.com

Звезду кино и театра Лию Ахеджакову, родившуюся в украинском городе Днепр, в россии уже внесли в негласный "черный список" и уволили с ее основного места работы. Теперь же на 84-летнюю актрису написали донос в генеральную прокуратуру страны-террориста.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Генпрокуратуру рф просят признать Ахеджакову "иноагентом" и возбудить в отношении нее несколько уголовных дел, включая госизмену. С таким обращением выступил глава федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией Виталий Бородин.

"В последнее время Лия Ахеджакова, потеряв работу в театре "Современник" за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в россии. Она постоянно дает интервью украинским телеканалам", — заявил путинист.

Председатель федерального проекта безопасности и борьбы с коррупцией рф Виталий Бородин. Фото: google.com

Бородин уверяет, что Ахеджакова спонсирует ВСУ, поэтому дополнительно требует лишить актрису наград и почетных званий.

"Игра в джин" — последний спектакль, в котором играла Ахеджакова. Осенью 2022 года театр после жалоб организации "Офицеры россии" отменил показ спектакля "Первый хлеб", где также играла актриса.

Лия Ахеджакова служила в театре "Современник" с 1977 года. Актриса открыто поддерживает Украину и осуждает политическое руководство рф.

Напомним, ранее мы писали, что польская актриса Барбара Брыльская посоветовала Ахеджаковой уезжать из россии. Также мы рассказывали, что солиста группы Little Big Илью Прусикина признали "иноагентом" в рф.