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В России заблокировали банковские счета скандальной пропутинской рэперши Instasamka

3 мая 2023 09:56
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
В России заблокировали банковские счета скандальной пропутинской рэперши Instasamka
Российская певица Дарья Зотеева (Instasamka). Фото: Instagram/instasamka
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Налоговая служба страны-террориста приостановила все операции по банковским счетам российской певицы Дарии Зотеевой, известной под псевдонимом Instasamka. Скандальная молодая рэперша попала в черный список блогеров, которых МВД РФ решило проверить на неуплату налогов и отмывание денег.

Об этом сообщают росСМИ.

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Подробности проверки

За скандальную певицу взялись уже давно. Сначала творчеством Instasamka заинтересовались в прокуратуре и следственном комитете за склонение к проституции и разложения детской психики. А теперь под угрозой оказались ее сбережения.

Налоговики заблокировали все банковские операции молодой пропутинской певицы, операции и выплат за корпоративы и дни рождения блогерше не видать, как и концерты в Москве. Недавно один из них был отменен "по независимым от клуба причинам".

Рэперша, как и жена "одессита" Джигана, блогерша Оксана Самойлова, которой также заблокировали счета, попали в список из 32 человек, зарабатывающих с помощью социальных сетей. В него также вошли владелица украинского гражданства Регина Тодоренко, Гусейн Гасанов, Егор Крид и другие блогеры-миллионники страны-террориста.

Также мы писали, что пропутинскую "инфоцыганку", блогершу Елену Блиновскую задержали на границе и возбудили против нее уголовное дело из-за неуплаты налогов.

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