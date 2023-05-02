Дружині "одесита" Джигана Оксані Самойловій закрили доступ до банківських рахунків в Росії

Російська блогерка Оксана Самойлова та репер Джиган. Фото: росЗМІ

Податкова служба країни-терориста призупинила операції за рахунками кількох компаній російської блогерки Оксани Самойлової. Бізнеси дружини уродженця Одеси, репера Джигана, перевіряються через підозри ухилення від виплати податків.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці

На блогерку оформлено ТОВ "Антураж", через яке, ймовірно, виводяться гроші з лотерей, які Самойлова проводить в особистому блозі за допомогою "колеса удачі" з розіграшем дорогих призів. Декілька інших компаній, якими володіє дружина одіозного Джигана, за минулий рік показали нульовий виторг, що викликало підозру у податкової.

Зараз Оксана Самойлова, яка мовчить про війну на Батьківщині свого чоловіка, разом з родиною знаходиться у Дубаї. Відзначимо, що вона веде найпопулярнішу за кількістю підписників сторінку Instagram у Росії. Також вона має свій бренд косметики.

Російська блогерка Оксана Самойлова. Фото: росЗМІ

Нагадаємо, раніше ми писали, що пропутінську "інфоциганку", блогерку Олену Бліновську затримали на кордоні та порушили проти неї кримінальну справу через несплату податків. Також ми розповідали, скільки заплатив новий чоловік одіозної блогерки Софії Стужук за знайомство з нею.