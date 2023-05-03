В Росії заблокували банківські рахунки скандальної пропутінської реперки Instasamka

Російська співачка Дар'я Зотєєва (Instasamka). Фото: Instagram/instasamka

Податкова служба країни-терориста призупинила всі операції за банківськими рахунками російської співачки Дарії Зотєєвої, відомої під псевдонімом Instasamka. Скандальна молода реперка потрапила до чорного списку блогерів, яких МВС РФ вирішило перевірити на несплату податків та відмивання грошей.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Подробиці перевірки

За скандальну співачку взялися вже давно. Спочатку творчістю Instasamka зацікавилися в прокуратурі та слідчому комітеті у зв'язку зі схилянням до проституції та розкладанням дитячої психіки. А тепер під загрозою опинилися її заощадження.

Податківці заблокували всі банківські операції молодої пропутінської співачки, операції, тож виплат за корпоративи та дні народження блогерці не бачити, як і концерти у Москві. Нещодавно один із них скасували "з незалежних від клубу причин".

Реперка, як і дружина "одесита" Джигана, блогерка Оксана Самойлова, якій також заблокували рахунки, потрапили до списку з 32 осіб, які заробляють за допомогою соціальних мереж. До нього також увійшли власниця українського громадянства Регіна Тодоренко, Гусейн Гасанов, Єгор Крід та інші блогерів-мільйонників країни-терориста.

Також ми писали, що пропутінську "інфоциганку", блогерку Олену Бліновську затримали на кордоні та порушили проти неї кримінальну справу через несплату податків.