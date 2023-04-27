Пропутінську "інфоциганку" Бліновську затримали на кордоні та порушили проти неї кримінальну справу

Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: росЗМІ

Чимало російських знаменитостей публічно або "мовчазно" підтримали кривавий кремлівський режим. Серед них і блогерка, яка проводить чимало марафонів, Олена Бліновська. За це її називають "інфоциганкою". Втім, зараз в неї величезні проблеми з законодавством країни-терориста.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Знамениту блогерку, яка дружить з пропагандистами, затримали під час спроби перетнути кордон РФ на орендованій машині. Бліновська мала квитки на літак до іншої країни.

Проти неї порушили одразу дві кримінальні справи: легалізація коштів у особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків. За даними слідства, у період з 2019 по 2021 роки путіністка занизила отримані доходи та не сплатила податок на додану вартість та податок на доходи фізичних осіб на загальну суму понад 918 мільйонів рублів (11 млн 214 тисяч доларів).

Російська блогерка Олена Бліновська. Фото: росЗМІ

Бліновська використовувала схему дроблення свого бізнесу. Крім того, з метою надання видимості правомірного володіння, користування та розпорядження отриманими коштами блогерка легалізувала їх шляхом здійснення фінансових операцій. Готівку Бліновська та її команда пробивали через 18 організацій, що допомагало обходити систему.

Зараз на домашніх адресах та в офісі блогерки-мільйониці проводяться обшуки та слідчі дії. Сама Бліновська перебуває на допиті у слідчому комітеті країни-терориста.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумен Олексій Дурнєв подивився сторіз в соцмережах та висміяв росіян, які жаліються на життя. Також ми розповідали, що путініст Іван Охлобистін потворним голосом озвучив пропагандистський мультфільм про війну в Україні.