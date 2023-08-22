В Украине начали отбор фильмов на премию "Оскар 2024"

Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар". Фото: instagram.com/justjared/

Украинский Оскаровский Комитет открыл прием заявок для участия фильмов в отборе на премию "Оскар" Американской академии кинематографических искусств и наук в категории "Лучший международный полнометражный фильм" от Украины. Прием заявок продолжается до 5 сентября включительно.

Об этом сообщила пресс-служба Украинской киноакадемии.

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К участию в отборе допускаются фильмы, впервые выпущенные в прокат в стране представления не ранее 1 декабря 2022 года и не позднее 31 октября 2023 года и которые публично демонстрировались в течении по меньшей мере семи дней подряд.

К внетеатральной демонстрации относятся телепоказ и показ на кабельном телевидении, PPV/VOD, распространение DVD копий, распространение на авиалиниях, распространение в Интернете.

Фильмы-претенденты на участие в Оскаре от Украины будут объявлены на заседании Оскаровского комитета.

В прошлом году на премию Американской киноакадемии от Украины претендовали два полнометражных фильма — лента "Клондайк" режиссера Марины Эр Горбач и "Снайпер. Белый ворон" режиссера Марианна Бушана. Комитет выбрал фильм "Клондайк".

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