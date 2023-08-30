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В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2024"

30 августа 2023 15:18
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
В Украине стартует Нацотбор на "Евровидение-2024"
Украина примет участие в "Евровидении-2024". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В Украине начался прием заявок на участие в Национальном отборе на "Евровидение-2024". Заявки от музыкантов будут принимать до 22 октября.

Об этом говорится на официальной странице "Суспільного" в социальной сети .

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Почти восемь недель, чтобы создать песню победы

В этом году правила Нацотбора изменились. Теперь одного из финалистов смогут выбрать зрители. Участник Нацотбора должен быть старше 16 лет, оригинальная конкурсная песня должна быть продолжительностью до трех минут.

 

"Я хочу обратиться ко всем музыкантам нашей страны: у вас есть почти восемь недель, чтобы создать собственную песню победы. Песню года, которая представит Украину на глобальной международной арене, порвет все чарты и выборет первое место на нынешнем "Евровидении". Я очень жду ваших песен, ваш талант и заряд энергии сейчас очень нужны нашей стране", — сказал музыкальный продюсер Дмитрий Шуров.

Имена финалистов Нацотбора, которых будет 10, планируется обнародовать до 20 ноября. Зрители будут выбирать еще одного финалиста из лонг-листа, не попавшего в 10 финалистов. Будет проведено онлайн-голосование. Полный список финалистов будет обнародован до 29 декабря.

Финал Нацотбора планируется провести в феврале 2024 года. Тогда и станет известно, кто представит Украину на "Евровидении-2024". Жюри нацотбора будут выбирать украинцы с помощью онлайн-голосования, как и в прошлом году.

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