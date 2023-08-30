В Україні стартує Нацвідбір на "Євробачення-2024"

Україна візьме участь у "Євробаченні-2024". Фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

В Україні розпочався прийом заявок на участь у Національному відборі на "Євробачення-2024". Заявки від музикантів прийматимуть до 22 жовтня.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Суспільного" у соціальній мережі.

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Майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги

Цього ркоу правила Нацвідбору змінилися. Тепер одного з фіналістів зможуть обрати глядачі. Учасник Нацвідбору має бути віком від 16 років, оригінальна конкурсна пісня має бути тривалістю до трьох хвилин.

"Стартувало приймання заявок на участь у нацвідборі на "Євробачення-2024"! Я хочу звернутися до всіх музикантів нашої країни: у вас є майже вісім тижнів, щоб створити власну пісню перемоги. Пісню року, яка представить Україну на глобальній міжнародній арені, порве всі чарти та виборе перше місце на цьогорічному "Євробаченні". Я дуже чекаю на ваші пісні, ваш талант і заряд енергії зараз дуже потрібні нашій країні", — сказав музичний продюсер Дмитро Шуров.

Імена фіналістів Нацвідбору, яких буде 10, планується оприлюднити до 20 листопада. Глядачі обиратимуть ще одного фіналіста з лонг-листа, який не потрапив до 10 фіналістів. Буде проведено онлайн-голосування. Повний список фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору планують провести у лютому 2024 року. Тоді й стане відомо, хто представить Україну на "Євробаченні-2024". Журі нацвідбору обиратимуть українці за допомогою онлайн-голосування, як і минулого року.

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