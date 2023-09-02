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У женщины, которая пришла на концерт Imagine Dragons в Тбилиси, отобрали украинский флаг

2 сентября 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
У женщины, которая пришла на концерт Imagine Dragons в Тбилиси, отобрали украинский флаг
Солист группы Imagine Dragons Дэн Рейнольдс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

На выступлении американской группы Imagine Dragons на стадионе им. Месхи в Тбилиси (Грузия) произошел неприятный инцидент. Одна из поклонниц пришла на концерт с украинским флагом. Впрочем, женщине не дали его развернуть.

Об этом сообщает местный телеканал Mtavari Arkhi.

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Подробности скандальной ситуации

Кристина Яхуа хотела достать и развернуть наше знамя, как к ней начали подходить охранники и не давать этого сделать. Они ссылались на запрет организаторов.

"Охранник подошел и сказал, чтобы я убрала флаг, я ответила, что не нарушаю закон, соответственно, не уберу. За одним охранником пришел второй, третий, четвертый, пятый, не знаю сколько пришло людей. Один мужчина вообще забрал у меня флаг. Сказал, что нельзя расправлять флаги не только Украины, но и Грузии. Мне очень стыдно за это", — заявила женщина.

В своих соцсетях Кристина обратилась к солисту группы Imagine Dragons Дэну Рейнольдсу и музыкантам.

"Парни, вы должны знать, что люди из Службы безопасности Грузии отобрали у меня со сцены украинский флаг по "правилам организаторов"", — написала она.

Imagine Dragons — послы фандрейзинговой платформы UNITED24 и не раз на своих концертах демонстрируют поддержку нашей стране и показывают флаг.

Напомним, ранее мы писали, что украинский флаг с автографами участников Imagine Dragons разыграют ради доброго дела. Также мы рассказывали, что на финале Лиги Чемпионов в Стамбуле организаторы пытались отобрать у болельщика флаг Украины.

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