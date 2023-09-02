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В жінки, яка прийшла на концерт Imagine Dragons в Тбілісі, відібрали український прапор

2 вересня 2023 12:29
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
В жінки, яка прийшла на концерт Imagine Dragons в Тбілісі, відібрали український прапор
Соліст гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

На виступу американського гурту Imagine Dragons на стадіоні ім. Месхі в Тбілісі (Грузія) стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути. 

Про це повідомляє місцевий телеканал Mtavari Arkhi.

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Подробиці скандальної ситуації 

Христина Яхуа хотіла дістати та розгорнути наш стяг, як до неї почали підходити охоронці та не давати цього зробити. Вони посилалися на заборону від організаторів.

"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор. Сказав, що не можна розправляти прапори не тільки України, а й Грузії. Мені дуже соромно за це", — заявила жінка.

У своїх соцмережах Христина звернулась до соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса та музикантів.

"Хлопці, ви повинні знати, що люди зі Служби безпеки Грузії відібрали у мене зі сцени український прапор за "правилами організаторів", — написала вона.

Imagine Dragons — амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 і не одноразово на своїх концертах демонструють підтримку нашій країні та показують прапор. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють заради доброї справи. Також ми розповідали, що на фіналі Ліги Чемпіонів в Стамбулі організатори намагалися відібрати у вболівальника прапор України.

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