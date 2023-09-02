В жінки, яка прийшла на концерт Imagine Dragons в Тбілісі, відібрали український прапор
На виступу американського гурту Imagine Dragons на стадіоні ім. Месхі в Тбілісі (Грузія) стався неприємний інцидент. Одна з шанувальниць прийшла на концерт з українським прапором. Втім жінці не дали його розгорнути.
Про це повідомляє місцевий телеканал Mtavari Arkhi.
Подробиці скандальної ситуації
Христина Яхуа хотіла дістати та розгорнути наш стяг, як до неї почали підходити охоронці та не давати цього зробити. Вони посилалися на заборону від організаторів.
"Охоронець підійшов і сказав, щоб я прибрала прапор, я відповіла, що не порушую закону, відповідно, не приберу. За одним охоронцем прийшов другий, третій, четвертий, п'ятий, не знаю скільки прийшло людей. Один чоловік взагалі забрав у мене прапор. Сказав, що не можна розправляти прапори не тільки України, а й Грузії. Мені дуже соромно за це", — заявила жінка.
У своїх соцмережах Христина звернулась до соліста гурту Imagine Dragons Дена Рейнольдса та музикантів.
"Хлопці, ви повинні знати, що люди зі Служби безпеки Грузії відібрали у мене зі сцени український прапор за "правилами організаторів", — написала вона.
Imagine Dragons — амбасадори фандрейзингової платформи UNITED24 і не одноразово на своїх концертах демонструють підтримку нашій країні та показують прапор.
Нагадаємо, раніше ми писали, що український прапор з автографами учасників Imagine Dragons розіграють заради доброї справи. Також ми розповідали, що на фіналі Ліги Чемпіонів в Стамбулі організатори намагалися відібрати у вболівальника прапор України.