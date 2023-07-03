Фронтмен Imagine Dragons став призером на турнірі з джіу-джитсу: фото
Тим часом як американські знаменитості готуються до святкування дня незалежності США та довгих вихідних, фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс взяв участь в турнірі з японського бойового мистецтва джіу-джитсу. Зірковий спортсмен став бронзовим призером.
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Досягнення Дена Рейнольдса
35-річний музикант взяв участь у турнірі World League Worlds у павільйоні Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Ден Рейнольдс переміг Роккі Бенга, але програв Тайрі Сакстону-молодшому. До цього зірковий спортсмен переміг у двох поспіль раундах проти Кента Брауера та Мойзеса Лістера.
Дівчина Рейнольдса, акторка Мінка Келлі, прийшла на турнір, аби особисто підтримати коханого на трибунах. 42-річна кінозірка найбільш відома за роллю Сари Меттьюз у фільмі "Сусідка по кімнаті". Лише кілька днів тому оточення зіркової пари повідомило таблоїдам, що стосунки Дена та Мінки стають міцнішими.
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