Фронтмен Imagine Dragons став призером на турнірі з джіу-джитсу: фото

Фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс з шанувальницею. Фото: Instagram/eduarddasoriano

Тим часом як американські знаменитості готуються до святкування дня незалежності США та довгих вихідних, фронтмен гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс взяв участь в турнірі з японського бойового мистецтва джіу-джитсу. Зірковий спортсмен став бронзовим призером.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Досягнення Дена Рейнольдса

35-річний музикант взяв участь у турнірі World League Worlds у павільйоні Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Ден Рейнольдс переміг Роккі Бенга, але програв Тайрі Сакстону-молодшому. До цього зірковий спортсмен переміг у двох поспіль раундах проти Кента Брауера та Мойзеса Лістера.

Ден Рейнольдс на турнірі з джіу-джитсу. Фото: Instagram /iduniverso

Ден Рейнольдс на турнірі з джіу-джитсу. Фото: Instagram /iduniverso

Дівчина Рейнольдса, акторка Мінка Келлі, прийшла на турнір, аби особисто підтримати коханого на трибунах. 42-річна кінозірка найбільш відома за роллю Сари Меттьюз у фільмі "Сусідка по кімнаті". Лише кілька днів тому оточення зіркової пари повідомило таблоїдам, що стосунки Дена та Мінки стають міцнішими.

Ден Рейнольдс зі своєю дівчиною. Фото: Daily Mail

Дівчина Дена Рейнольдса. Фото: Daily Mail

Нагадаємо, раніше ми писали, що зруйнований будинок українського підлітка з кліпу американського гурту Imagine Dragons відновить донор UNITED24. Також ми розповідали, що влада Італії запропонувала Колізей для бою між мільярдерами Ілоном Маском та Марком Цукербергом.