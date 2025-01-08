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Вадим Олейник разошелся с любимой после четырех лет вместе

8 января 2025 14:20
Мария Покровская - Редактор
Вадим Олейник разошелся с девушкой после четырех лет отношений
Вадим Олейник и София Нестеренко. Фото: instagram.com/oleynikvadim
Мария Покровская - Редактор

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник рассказал о серьезных изменениях в личной жизни. Певец и его избранница стилистка София Нестеренко решили поставить отношения на паузу.

Об этом исполнитель рассказал в интервью kp.ua.

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Пара была вместе четыре года, однако с недавних пор Вадим и София решили продолжить свой путь отдельно. Основной причиной расставания певец назвал то, что и он, и его избранница сейчас находятся в поиске себя, что мешает гармоничным отношениям.

"Я был в отношениях четыре года, и, к сожалению, сейчас наши отношения с Софией на паузе. Надеюсь, все будет хорошо. Но сейчас нам как раз и надо отдалиться, чтобы понять, найти себя. Нам обоим это нужно. Считаю, то, что сейчас происходит с нашими жизнями, это правильно. Все должно быть так, как должно быть. А дальше жизнь покажет. Говорю это искренне и с теплом", — сказал Олейник.

София Нестеренко и Вадим Олейник
София Нестеренко и Вадим Олейник. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Напомним, что до отношений с Нестеренко более 13 лет Олейник был в отношениях с журналисткой Алиной Шаманской. В 2015 году артист женился на пиарщице Анне Браженко, однако их брак продлился пять лет.

Ранее Зендея повторила тату своего жениха Тома Холланда накануне помолвки.

Также актер Хью Джекман подтвердил свои отношения с новой избранницей после развода.

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14:47 В Коордштабе заявили, что из плена РФ вернули 505 пехотинцев

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