Вадим Олейник разошелся с девушкой после четырех лет отношений

Вадим Олейник и София Нестеренко. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Экс-участник группы "ДиО.фильмы" Вадим Олейник рассказал о серьезных изменениях в личной жизни. Певец и его избранница стилистка София Нестеренко решили поставить отношения на паузу.

Об этом исполнитель рассказал в интервью kp.ua.

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Пара была вместе четыре года, однако с недавних пор Вадим и София решили продолжить свой путь отдельно. Основной причиной расставания певец назвал то, что и он, и его избранница сейчас находятся в поиске себя, что мешает гармоничным отношениям.

"Я был в отношениях четыре года, и, к сожалению, сейчас наши отношения с Софией на паузе. Надеюсь, все будет хорошо. Но сейчас нам как раз и надо отдалиться, чтобы понять, найти себя. Нам обоим это нужно. Считаю, то, что сейчас происходит с нашими жизнями, это правильно. Все должно быть так, как должно быть. А дальше жизнь покажет. Говорю это искренне и с теплом", — сказал Олейник.

София Нестеренко и Вадим Олейник. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Напомним, что до отношений с Нестеренко более 13 лет Олейник был в отношениях с журналисткой Алиной Шаманской. В 2015 году артист женился на пиарщице Анне Браженко, однако их брак продлился пять лет.

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