Вадим Олійник розійшовся з дівчиною після чотирьох років стосунків

Вадим Олійник та Софія Нестеренко. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Ексучасник гурту "ДіО.фільми" Вадим Олійник розповів про серйозні зміни в особистому житті. Співак та його обраниця стилістка Софія Нестеренко вирішили поставити стосунки на паузу.

Про це виконавець розповів в інтерв'ю kp.ua.

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Пара була разом чотири роки, однак віднедавна Вадим та Софія вирішили продовжити свій шлях окремо. Основною причиною розставання співак назвав те, що і він, і його обраниця зараз знаходяться у пошуку себе, що заважає гармонійним стосункам.

"Я був у стосунках чотири роки, і, на жаль, зараз наші стосунки з Софією на паузі. Сподіваюся, все буде добре. Але зараз нам якраз і треба віддалитися, щоб зрозуміти, знайти себе. Нам обом це потрібно. Вважаю, те, що зараз відбувається з нашими життями, це правильно. Все має бути так, як має бути. А далі життя покаже. Кажу це щиро і з теплом", — сказав Олійник.

Софія Нестеренко та Вадим Олійник. Фото: instagram.com/oleynikvadim

Нагадаємо, що до стосунків із Нестеренко понад 13 років Олійник був у стосунках із журналісткою Аліною Шаманською. 2015 року артист одружився піарницею Анною Браженко, однак їхній шлюб протривав п'ять років.

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