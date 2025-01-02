Дочь Эминема показала округлый животик

Дочь рэпера Эминема Хейли. Фото: instagram.com/hailiejade/

Беременная дочь Эминема Хейли отметила Новый год в уютной домашней атмосфере. Девушка на фоне праздничной елки показала округлый животик.

Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

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Беременная девушка встретила Новый 2025 год со своим мужем Эваном Макклинтоком. Хейли поделилась трогательными семейными кадрами на фоне украшенной елки. На одном из фото муж Хейли на коленях мило целует ее округлый животик.

"В следующем году в это время все будет выглядеть совсем по-другому, и мы не можем дождаться", — подписала кадры будущая мама.

Хейли и Эван начали встречаться во время учебы в Университете штата Мичиган. В феврале 2023 Макклинток сделал ей предложение. Они поженились в мае 2024 года.

Спустя пять месяцев Хейли сообщила о своей беременности.

Напомним, ранее дочь Эминема рассказала забавную историю о том, как скрывала беременность от отца.

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