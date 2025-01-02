Донька Емінема показала округлий животик

Донька репера Емінема Хейлі. Фото: instagram.com/hailiejade/

Вагітна донька Емінема Хейлі відсвяткувала Новий рік у затишній домашній атмосфері. Дівчина на тлі святкової ялинки показала округлий животик.

Відповідні кадри вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Вагітна дівчина зустріла Новий 2025 рік зі своїм чоловіком Еваном Макклінтоком. Хейлі поділилася зворушливими родинними кадрами на тлі прикрашеної ялинки. На одному з фото чоловік Хейлі на колінах мило цілує її округлий животик.

"Наступного року в цей час все буде виглядати зовсім по-іншому, і ми не можемо дочекатися", — підписала кадри майбутня мама.

Хейлі та Еван почали зустрічатися під час навчання в Університеті штату Мічиган. В лютому 2023 року Макклінток зробив їй пропозицію. Вони одружилися у травні 2024 року.

Через п'ять місяців Хейлі повідомила про свою вагітність.

Нагадаємо, раніше донька Емінема розповіла кумедну історію про те, як приховувала вагітність від батька.

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