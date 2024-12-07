Беременная жена позитива устроила романтическую фотосессию - фото

Беременная жена Позитива очаровала фото с округлым животиком
Жена певца Алексея Завгороднего (Позитив), танцовщица Юлия Сахневич, находится на последних сроках беременности. Чтобы запомнить этот особый период, звездная мамочка устроила фотосессию.
Фотографиями Юлия поделилась в Instagram.
Беременная Юлия Сахневич показала большой животик
Танцовщица выбрала для фотосессии два романтических образа, которые подчеркнули ее особое состояние.
В первом варианте Сахневич позировала в кадре в длинном цветастом платье с объемными рукавами и открытыми плечами.
Будущая мамочка нежно обнимала руками уже заметный животик.
Для второго образа Юлия выбрала короткое полупрозрачное платье с длинными рукавами в пудровом оттенке.
Жена певца очаровала танцевальные движения на фото.
"Беременность - особая и магическая трансформация не только тела, но и души. Время, когда сердце наполняется безграничной любовью и ожиданием чуда", — написала под фотографиями знаменитость.
Напомним, ведущая "Танцев со звездами" Иванна Онуфрийчук рассекретила гражданство сына, которого родила в Швейцарии.
Также Даша Астафьева спровоцировала слухи о своей первой беременности.
Читайте Новини.LIVE!