Беременная жена позитива устроила романтическую фотосессию - фото

Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Жена певца Алексея Завгороднего (Позитив), танцовщица Юлия Сахневич, находится на последних сроках беременности. Чтобы запомнить этот особый период, звездная мамочка устроила фотосессию.

Фотографиями Юлия поделилась в Instagram.

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Танцовщица выбрала для фотосессии два романтических образа, которые подчеркнули ее особое состояние.

В первом варианте Сахневич позировала в кадре в длинном цветастом платье с объемными рукавами и открытыми плечами.

Беременная Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Будущая мамочка нежно обнимала руками уже заметный животик.

Танцовщица Юлия Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Для второго образа Юлия выбрала короткое полупрозрачное платье с длинными рукавами в пудровом оттенке.

Жена Позитив. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Жена певца очаровала танцевальные движения на фото.

"Беременность - особая и магическая трансформация не только тела, но и души. Время, когда сердце наполняется безграничной любовью и ожиданием чуда", — написала под фотографиями знаменитость.

Танцовщица Юлия Сахневич во время беременности. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

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