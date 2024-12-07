Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство сина від іноземця — фото

Онуфрійчук розкрила громадянство сина, який народився за кордоном
Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство свого сина Адама. Шестимісячний хлопчик отримав свій перший паспорт.
Радісною новиною зіркова матуся поділилася в Instagram.
Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство сина
Ведуча "Танців з зірками" разом зі своїм чоловіком-іноземцем Алмазом та сином живе у Швейцарії. Свого первістка знаменитість також народила за кордоном.
Однак маленький Адам все ж таки став громадянином України. Онуфрійчук показала щасливі фото з сином, на яких він позує зі своїм першим українським паспортом.
Як зізналася телеведуча, вона була дуже щаслива, що її син також буде громадянином України.
"Офіційно: плюс один маленький українець. Адамчик став громадянином України і тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці", — поділилася зіркова мама.
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