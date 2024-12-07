Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство сина від іноземця — фото

Іванна Онуфрійчук із сином. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Українська телеведуча Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство свого сина Адама. Шестимісячний хлопчик отримав свій перший паспорт.

Радісною новиною зіркова матуся поділилася в Instagram.

Читайте також:

Іванна Онуфрійчук розсекретила громадянство сина

Ведуча "Танців з зірками" разом зі своїм чоловіком-іноземцем Алмазом та сином живе у Швейцарії. Свого первістка знаменитість також народила за кордоном.

Однак маленький Адам все ж таки став громадянином України. Онуфрійчук показала щасливі фото з сином, на яких він позує зі своїм першим українським паспортом.

Син Іванни Онуфрійчук. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Як зізналася телеведуча, вона була дуже щаслива, що її син також буде громадянином України.

"Офіційно: плюс один маленький українець. Адамчик став громадянином України і тепер у нього навіть є свій закордонний паспорт! Здавалося б, звичайний документ, але для мене це така радість, не передати словами. Я народила українця, наша нація збільшилась ще на одну людину! Від цього усвідомлення я розпливаюся в усмішці", — поділилася зіркова мама.

Іванна Онуфрійчук разом із сином. Фото: instagram.com/ivannaonufriichuk

Нагадаємо, у мережі ходять чутки, що Даша Астаф'єва вагітна первістком.

Також стало відомо, що ексдружина Джонні Деппа Ембер Герд чекає на другу дитину.