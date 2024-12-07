Вагітна дружина позитива влаштувала романтичну фотосесію — фото

Вагітна дружина Позитива зачарувала фото з округлим животиком
Дружина співака Олексія Завгороднього (Позитив), танцівниця Юлія Сахневич, перебуває на останніх термінах вагітності. Аби запам'ятати цей особливий період, зіркова матуся влаштувала фотосесію.
Світлинами Юлія поділилася в Instagram.
Вагітна Юлія Сахневич показала чималий животик
Танцівниця обрала для фотосесії два романтичних образи, які підкреслили її особливий стан.
У першому варіанті Сахневич позувала у кадрі в довгій квітчастій сукні із об'ємними рукавами та відкритими плечима.
Майбутня матуся ніжно обіймала руками вже помітний животик.
Для другого образу Юлія обрала коротку напівпрозору сукню із довгими рукавами у пудровому відтінку.
Дружина співака зачарувала танцювальними рухами на фото.
"Вагітність — особлива і магічна трансформація не лише тіла, а й душі. Час, коли серце наповнюється безмежною любов'ю та очікуванням дива", — написала під світлинами знаменитість.
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