Вагітна дружина позитива влаштувала романтичну фотосесію — фото

Юлія Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Дружина співака Олексія Завгороднього (Позитив), танцівниця Юлія Сахневич, перебуває на останніх термінах вагітності. Аби запам'ятати цей особливий період, зіркова матуся влаштувала фотосесію.

Світлинами Юлія поділилася в Instagram.

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Танцівниця обрала для фотосесії два романтичних образи, які підкреслили її особливий стан.

У першому варіанті Сахневич позувала у кадрі в довгій квітчастій сукні із об'ємними рукавами та відкритими плечима.

Вагітна Юлія Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Майбутня матуся ніжно обіймала руками вже помітний животик.

Танцівниця Юлія Сахневич. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Для другого образу Юлія обрала коротку напівпрозору сукню із довгими рукавами у пудровому відтінку.

Дружина Позитива. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

Дружина співака зачарувала танцювальними рухами на фото.

"Вагітність — особлива і магічна трансформація не лише тіла, а й душі. Час, коли серце наповнюється безмежною любов'ю та очікуванням дива", — написала під світлинами знаменитість.

Танцівниця Юлія Сахневич під час вагітності. Фото: instagram.com/juli_sakhnevych

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