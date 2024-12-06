Беременная Дженнифер Лоуренс показала большой животик — фото

Беременная Дженнифер Лоуренс засветила большой животик на публике
Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вскоре во второй раз станет мамой. Звезда "Голодных игр" вышла в свет, демонстрируя уже большой животик.
Знаменитость посетила гала-вечер Women in Entertainment от The Hollywood Reporter, пишет Vogue.
Беременная Дженнифер Лоуренс вышла в свет
Звездная мамочка появилась на западе в изысканном черном платье от Dior с глубоким декольте и ампирной талией. Тоненький кожаный ремень подчеркнул живот Дженнифер.
Свой образ актриса решила сделать достаточно сдержанным. Дизайнерское платье Лоуренс дополнила черными туфлями-лодочками от Manolo Blahnik и серьгами в тон наряда.
Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, уже воспитывают двухлетнего сына Сая. О том, что у звездных супругов родится второй ребенок, стало известно в октябре.
Ранее стало известно, что бывшая Джонни Деппа Эмбер Херд ждет второго ребенка.
Также мы писали, что супруга Влада Ямы неожиданно объявила о пополнении в семье.
Читайте Новини.LIVE!