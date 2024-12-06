Беременная Дженнифер Лоуренс показала большой животик — фото

Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Голливудская актриса Дженнифер Лоуренс вскоре во второй раз станет мамой. Звезда "Голодных игр" вышла в свет, демонстрируя уже большой животик.

Знаменитость посетила гала-вечер Women in Entertainment от The Hollywood Reporter, пишет Vogue.

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Звездная мамочка появилась на западе в изысканном черном платье от Dior с глубоким декольте и ампирной талией. Тоненький кожаный ремень подчеркнул живот Дженнифер.

Беременная Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Свой образ актриса решила сделать достаточно сдержанным. Дизайнерское платье Лоуренс дополнила черными туфлями-лодочками от Manolo Blahnik и серьгами в тон наряда.

Актриса Дженнифер Лоуренс. Фото: Reuters

Дженнифер Лоуренс и ее муж, галерист Кук Марони, уже воспитывают двухлетнего сына Сая. О том, что у звездных супругов родится второй ребенок, стало известно в октябре.

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