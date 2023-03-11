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Вперше за 60 років організатори премії "Оскар" змінили колір червоної доріжки

11 березня 2023 15:46
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Залаштунки премії "Оскар"
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Вже цієї неділі, 12 березня (рано вранці 13 березня за київським часом), у Лос-Анджелесі відбудеться 95-та церемонія вручення нагород за найвищі досягнення у кіноіндустрії — премія "Оскар". Вперше за 62 роки організатори вирішили змінити колір червоної доріжки.

Про це повідомляє видання The New York Times.

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Деталі 

Востаннє, коли колір червоної доріжки був іншим, було в далекому 1961 році. Вже цієї неділі сотні знаменитостей пройдуться килимом кольору шампань. Нововведення пов'язане з бажанням Американської академії кінематографічних мистецтв та наук привернути більше суспільної уваги до церемонії, яка останніми роками стабільно втрачала глядацькі рейтинги.

Цього року церемонію вестиме відомий американський комік Джиммі Кіммел. Він пожартував, що новий колір килимової доріжки — це символ того, що цього разу захід пройде без кровопролиття.

"Люди весь час запитують: "Цього року будуть якісь проблеми?", "Чи буде насильство?". Ми дуже сподіваємося, що ні", — сказав він.

 Рішення змінити колір доріжки було ухвалено після консультації з авторкою видання Vogue Лізою Лав та креативним директором Met Gala Раулем Авіла. Ліза порадила тим, хто не любить порушувати традиції, не засмучуватись, адже ніхто не каже, що колір шампань залишиться назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали де та коли дивитися церемонію нагородження премії "Оскар-2023". Також ми розповідали, хто з акторів та акторок претендують на головну кінопремію світу.

Фото: The New York Times/Noel West

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