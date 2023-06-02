Беременный трансгендер попал на обложку известного глянца
Беременный трансгендер Логан Браун стал главным героем британского издания Glamour. Тема номера июньский ЛГБТ-прайд.
Об этом сообщается на странице Instagram издания.
Беременность для Логана Брауна оказалась незапланированной. Отец ребенка его партнер, известная травести-дива Бэйли Джей Миллс.
"Я беременный мужчина-трансгендер, я существую, чтобы кто не говорил, я живое доказательство того, что все возможно" , — говорит Браун.
Герой нового номера Glamour рассказал, что с подросткового возраста чувствовал себя не комфортно от мысли, что он девушка. Поэтому в 13 лет стал лесбиянкой, а теперь называет себя квир.
По словам мужчины, он из-за проблем со здоровьем перестал на время употреблять тестостерон, и забеременел.
"Когда мы впервые встретились с Логаном и услышали его невероятную историю, мы были поражены его силой и вдохновленностью. Он стал идеальной звездой нашего издания", — поделилась редактор электронной версии журнала Дебора Джозеф.
Напомним, в прошлом году участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил камингаут и сообщил о помолвке со своим бойфрендом. Ребята сыграли громкую свадьбу в Мексике.
Бизнесмен Андрей Хветкевич находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе более шести лет. Перед съемками шоу "Холостячка" ребята разошлись. После того, как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.
На свадьбу прилетела и главная участница шоу "Холостячка" певица Злата Огневич.