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Беременный трансгендер попал на обложку известного глянца

2 июня 2023 15:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Беременный трансгендер попал на обложку известного глянца
Беременный трансгендер Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Беременный трансгендер Логан Браун стал главным героем британского издания Glamour. Тема номера июньский ЛГБТ-прайд.

Об этом сообщается на странице Instagram издания.

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Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Я беременный мужчина-трансгендер, я существую, чтобы кто не говорил, я живое доказательство того, что все возможно" , — говорит Браун.

Герой нового номера Glamour рассказал, что с подросткового возраста чувствовал себя не комфортно от мысли, что он девушка. Поэтому в 13 лет стал лесбиянкой, а теперь называет себя квир.

По словам мужчины, он из-за проблем со здоровьем перестал на время употреблять тестостерон, и забеременел.

Логан Браун. Фото: instagram.com/glamouruk/

"Когда мы впервые встретились с Логаном и услышали его невероятную историю, мы были поражены его силой и вдохновленностью. Он стал идеальной звездой нашего издания", — поделилась редактор электронной версии журнала Дебора Джозеф.

Напомним, в прошлом году участник шоу "Холостячка-2" Андрей Хветкевич совершил камингаут и сообщил о помолвке со своим бойфрендом. Ребята сыграли громкую свадьбу в Мексике.

Бизнесмен Андрей Хветкевич находится в отношениях с колумбийцем по имени Фелипе более шести лет. Перед съемками шоу "Холостячка" ребята разошлись. После того, как бизнесмен выбыл из шоу, он признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Андрей и Фелипе снова сошлись.

На свадьбу прилетела и главная участница шоу "Холостячка" певица Злата Огневич.

 

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