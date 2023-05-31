Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки arrow

Учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки

31 травня 2023 12:01
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки
Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Нещодавно, учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич відіграв гучне весілля у Мексиці. Обранцем українського бізнесмена став колумбієць на ім'я Феліпе. Хветкевич показав підписникам кардинальні зміни у своєму образі, але його захейтили.

Відповідна публікація доступна в Instagram Андрія.

Читайте також:

Занадто відверті поцілунки

Хветкевич змінив колір волосся. Тепер він платиновий блондин. З цього приводу бізнесмен спочатку показав фото, на якому він позує один. 

"Зміни це добре, особливо коли виходиш із зони комфорту, щоб пізнавати нові горизонти", — написав Хветкевич.

Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

Але заглавне фото учасник популярного телешоу  обрав інше. На ньому напівроздягнений він та його чоловік Феліпе ніжно цілуються.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Навіть лояльні до ЛГБТ-спільноти підписники Андрія обурились подібними відвертостями на публіку в той час, як на Батьківщині бізнесмена триває кривава повномасштабна війна. Хветкевич все ж таки відповів на один з коментарів.

Скриншот: Instagram/diveeasy

Деяким підписникам не сподобався новий колір волосся Андрія. Вони його порівняли з пропутінським російським співаком Філіпом Кіркоровим. Водночас, виконавиця Злата Огнєвіч зацінила новий імідж свого друга: "Тобі пасує новий колір", — лаконічно написала вона та додала емодзі поцілунку.

ЛГБТ-весілля у Мексиці

Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися. 

Перед весіллям у Мексиці гості кілька днів розважались на елітній віллі. Вони відвідували вечірки, вечері з феєрверками та знайомились одне з одним. Серед них була ц співачка Злата Огнєвіч, головна героїня одного з сезонів шоу "Холостячки", в якому брав участь Андрій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший "холостяк", який зробив камінгаут на американському телебаченні, вийшов заміж: фото з ЛГБТ-весілля. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Новина з фото

16:44 Іранська модель завітала на Каннський кінофестиваль в "сукні-шибениці"

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB