Учасника "Холостячки", який вийшов заміж, захейтили за відверті поцілунки

Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

Нещодавно, учасник другого сезону шоу "Холостячка" Андрій Хветкевич відіграв гучне весілля у Мексиці. Обранцем українського бізнесмена став колумбієць на ім'я Феліпе. Хветкевич показав підписникам кардинальні зміни у своєму образі, але його захейтили.

Відповідна публікація доступна в Instagram Андрія.

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Занадто відверті поцілунки

Хветкевич змінив колір волосся. Тепер він платиновий блондин. З цього приводу бізнесмен спочатку показав фото, на якому він позує один.

"Зміни це добре, особливо коли виходиш із зони комфорту, щоб пізнавати нові горизонти", — написав Хветкевич.

Учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич. Фото: Instagram/diveeasy

Але заглавне фото учасник популярного телешоу обрав інше. На ньому напівроздягнений він та його чоловік Феліпе ніжно цілуються.

Навіть лояльні до ЛГБТ-спільноти підписники Андрія обурились подібними відвертостями на публіку в той час, як на Батьківщині бізнесмена триває кривава повномасштабна війна. Хветкевич все ж таки відповів на один з коментарів.

Скриншот: Instagram/diveeasy

Деяким підписникам не сподобався новий колір волосся Андрія. Вони його порівняли з пропутінським російським співаком Філіпом Кіркоровим. Водночас, виконавиця Злата Огнєвіч зацінила новий імідж свого друга: "Тобі пасує новий колір", — лаконічно написала вона та додала емодзі поцілунку.

ЛГБТ-весілля у Мексиці

Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися.

Перед весіллям у Мексиці гості кілька днів розважались на елітній віллі. Вони відвідували вечірки, вечері з феєрверками та знайомились одне з одним. Серед них була ц співачка Злата Огнєвіч, головна героїня одного з сезонів шоу "Холостячки", в якому брав участь Андрій.

Нагадаємо, раніше ми писали, що перший "холостяк", який зробив камінгаут на американському телебаченні, вийшов заміж: фото з ЛГБТ-весілля. Також ми розповідали, що блогерка Раміна Есхакзай відреагувала на пародію її інтерв'ю зі співачкою Світланою Лободою.