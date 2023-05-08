Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні

Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich

Минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. І ось буквально днями хлопці відіграли гучне весілля у Мексиці. На святкування прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч.

У соцмережах з’явились перші фото з весілля.

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Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися.

Перед весіллям гості кілька днів розважались на елітній віллі. Вони відвідували вечірки, вечері з феєрверками та знайомились одне з одним.

На весілля Злата Огнєвіч одягнула білу мінісукню. Водночас закохані віддали перевагу не класичним чорним костюмам, а зеленим.

Злата Огнєвіч на весіллі Андрія Хветкевича. Фото: Instagram/diveeasy

Весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе. Фото: Instagram/diveeasy

Весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе. Фото: Instagram/diveeasy

Огнєвіч вже повертається до України і обіцяє незабаром у соцмережах розповісти більше подробиць своєї відпустки за океаном.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста: хто став обранцем зіркового гея. Також ми розповідали, що матір американської співачки Майлі Сайрус заручилась з бойфрендом: 55-річна жінка готується до свого третього весілля.