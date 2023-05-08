Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні arrow

Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні

8 травня 2023 18:57
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Злата Огнєвіч завітала на ЛГБТ-весілля учасника "Холостячки" в білій сукні
Співачка Злата Огнєвіч. Фото: Instagram/zlata.ognevich
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Минулого року учасник шоу "Холостячка-2" Андрій Хветкевич здійснив камінгаут та повідомив про заручини зі своїм бойфрендом. І ось буквально днями хлопці відіграли гучне весілля у Мексиці. На святкування прилетіла й головна учасниця шоу "Холостячка" співачка Злата Огнєвіч. 

У соцмережах з’явились перші фото з весілля.

Читайте також:

ЛГБТ-весілля у Мексиці

Бізнесмен Андрій Хветкевич перебуває у стосунках з колумбійцем на ім'я Феліпе понад шість років. Перед зйомками шоу "Холостячка" хлопці розійшлися. Після того як бізнесмен вибув з шоу, він зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Андрій та Феліпе знову зійшлися. 

Перед весіллям гості кілька днів розважались на елітній віллі. Вони відвідували вечірки, вечері з феєрверками та знайомились одне з одним. 

На весілля Злата Огнєвіч одягнула білу мінісукню. Водночас закохані віддали перевагу не класичним чорним костюмам, а зеленим. 

Злата Огнєвіч на весіллі Андрія Хветкевича. Фото: Instagram/diveeasy
Весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе. Фото: Instagram/diveeasy
Весілля Андрія Хветкевича та його коханого Феліпе. Фото: Instagram/diveeasy

Огнєвіч вже повертається до України і обіцяє незабаром у соцмережах розповісти більше подробиць своєї відпустки за океаном. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кім Кардашьян провела весільну церемонію свого стиліста: хто став обранцем зіркового гея. Також ми розповідали, що матір американської співачки Майлі Сайрус заручилась з бойфрендом: 55-річна жінка готується до свого третього весілля.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB