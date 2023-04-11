Вайкуле призналась, где она была восемь лет и как, по ее мнению, можно закончить войну

Латвийская певица Лайма Вайкуле знает, как закончить войну в Украине. Фото: google.com

Большинство зарубежных знаменитостей открыто поддерживают Украину в борьбе с оккупантом. Среди них и латвийская певица Лайма Вайкуле, которая имела успешную карьеру в россии, впрочем, не стала подыгрывать кровавым планам Кремля.

В интервью блогеру Дмитрию Гордону артистка рассказала, где была раньше и как победить оккупанта.

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В видео разговоре Дмитрий и Лайма вспомнили грузинского актера Вахтанга Кикабидзе, который с самого начала российской военной агрессии в его стране поставил на стоп карьеру в рф. Вайкуле поддержала такую инициативу, и это заставило ее задуматься: где она была все эти годы.

"Все говорят: "Где вы были восемь лет?". Где я была? Но потом я начала листать свой Instagram, смотрю: я уже с 2015 года стала концерты давать по большей части в Украине. Сама не понимая. В Крым я знала, что не поеду. Ну и ладно, поставила точку. Дальше меня приглашают в Украину один раз, второй, третий... И я уже все время в Украине. Это все происходит подсознательно. Как здорово сказал один мой друг... Я ему говорю: "Представляешь? Я, наверное, не интересовалась политикой". И это, вероятно, благодаря Советскому Союзу. Потому что мы не верили, что говорили по телевизору. Смеялись просто. Я помню, Брежнев умер, а у нас репетиция. И к нам забежали и говорят: "Вы что! Брежнев умер, а вы репетируете". А мы — ха-ха-ха! Мы не верили всему, не уважали", — призналась Вайкуле.

Певица отметила, что ей хочется быть наивной, хочется говорить о чудесах, о том, что наверняка путин одумается, поймет и признает свои кровавые действия.

"А что как будет? Нужно думать о хорошем — тогда будет хорошо. Как закончить эту войну? Все предлагают мирные переговоры. Очень просто: возьмите (россияне. — Ред.) все оружие — и уходите. Война окончена. Выйдите из моего дома... Мне все время хочется переносить это все на малое. Ко мне пришли грабители, все сломали, все разбили, убили, а мне надо с ними переговоры теперь вести, и я еще виновата?", — подытожила артистка.

Напомним, ранее мы писали, что шоумена Андрея Беднякова разозлила детская омбудсмен страны-террориста Львова-Белова, которая рассказала о похищенном им украинском ребенке. Также мы писали, что оккупанты планируют конфисковать недвижимость певицы Софии Ротару в Крыму и Москве.