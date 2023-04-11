Вайкуле зізналась, де вона була вісім років та як, на її думку, можна закінчити війну

Латвійська співачка Лайма Вайкуле знає, як можна закінчити війну в Україні. Фото: google.com

Більшість закордонних знаменитостей відкрито підтримують Україну у боротьбі з окупантом. Серед них і латвійська співачка Лайма Вайкуле, яка мала успішну кар’єру в росії, втім не стала підігрувати кривавим планам Кремля.

В інтерв’ю блогеру Дмитру Гордону артистка розповіла, де була раніше та як перемогти окупанта.

Читайте також:

У відеорозмові Дмитро та Лайма згадали грузинського актора Вахтанга Кікабідзе, який від початку російської військової агресії в його країні поставив на стоп кар'єру у рф. Вайкуле підтримала таку ініціативу, і це змусило її задуматися: де вона була всі ці роки.

"Усі кажуть: "Де ви були вісім років?". Де я була? Але потім я почала гортати свій Instagram, дивлюся: я вже з 2015 року стала концерти давати здебільшого в Україні. Сама не розуміючи. До Криму я знала, що не поїду. Ну і гаразд, поставила крапку. Далі мене запрошують в Україну один раз, другий, третій... І я вже весь час в Україні. Це все відбувається підсвідомо. Як здорово сказав один мій друг... Я йому кажу: "Уявляєш? Я, напевно, не цікавилася політикою". І це, мабуть, завдяки Радянському Союзу. Тому що ми не вірили, що говорили по телевізору. Сміялися просто. Я пам'ятаю, Брежнєв помер, а в нас репетиція. І до нас забігли — і кажуть: "Ви що! Брежнєв помер, а ви репетируєте". А ми — ха-ха-ха! Ми не вірили всьому, не шанували", — зізналась Вайкуле.

Співачка зазначила, що їй хочеться бути наївною, хочеться говорити про дива, про те, що напевно путін одумається, зрозуміє та визнає свої криваві дії.

"А що як буде? Потрібно думати про хороше — тоді буде добре. Як закінчити цю війну? Усі пропонують мирні переговори. Дуже просто: візьміть (росіяни. — Ред.) усю зброю — і йдіть. Війну закінчено. Вийдіть із мого будинку... Мені весь час хочеться переносити це все на мале. До мене прийшли грабіжники, все зламали, все розбили, убили, а мені треба з ними переговори тепер вести, і я ще винна?" — підсумувала артистка.

Нагадаємо, раніше ми писали, що шоумена Андрія Бєднякова розлютила дитяча омбудсменка країни-терориста Львова-Бєлова, яка розповіла про викрадену нею українську дитину. Також ми писали, що окупанти планують конфіскувати нерухомість співачки Софії Ротару в Криму та Москві.