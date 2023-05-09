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Вампир Джаспер Хейл уже не тот: как сейчас выглядит Джексон Рэтбоун из "Сумерок"

9 мая 2023 11:53
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Актер Джексон Рэтбоун из Сумерок показал, как он сейчас выглядит – не узнать
Актер Джексон Рэтбоун в фильме "Сумерки" в роли Джаспера Хэйла. Фото: скриншот с YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Известный американский актер и звезда популярного фильма "Сумерки", игравшего роль Джаспера Хэйла, Джексон Ретбоун показал, как он сейчас выглядит. Глядя на недавно сделанные фотографии, можно увидеть, что он перекрасился, подкачался и сделал тату.

Соответствующие фотографии Джексон Рэтбоун разместил на своей странице в социальной сети Instagram.

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Все поклонники известного американского фэнтези "Сумерки" точно знают, как выглядел актер Джексон Рэтбоун во время съемок. Все помнят чудаки со светлыми и длинными волосами, который был одним из членов семьи вампиров Калленов.

Во время кастинга американский актер рассматривался на главную роль Эдварда Каллена, но он сыграл роль странного и загадочного брата Джаспера Хейла. В фильме он был молодым парнем со светлыми волосами, который загадочно себя вел.

Джексон Рэтбоун в фильме "Сумерки"
Актер Джексон Рэтбоун в фильме "Сумерки". Фото: скриншот с YouTube

Но сейчас он выглядит несколько иначе, поэтому его почти невозможно узнать. 38–летний Джексон Ретбоун сегодня имеет жену и воспитывает троих детей. Смотря на его фото в социальной сети Instagram, можно увидеть, что актер отпустил бороду, где можно заметить седину, сделал тату и хорошо подкачался.

На фотографии американская звезда сидит в тренажерном зале, из-за чего можно сделать вывод, что он как раз занимался спортом. Глядя на то, как сейчас выглядит Джаспер Хейл из "Сумерок", можно заметить, что это уже далеко не тот молодой человек из известного фэнтези.

Известно, что карьера актера длилась около 20 лет, но именно сага сделала его очень популярным. Даже сейчас в социальных сетях много постов о прошлом вампира, но многие из них посвящены его семье.

Напомним, мы писали о том, что известный актер из фильма "Сумерки" Тейлор Лотнер женился на своей девушке Тейлор Доум.

Ранее мы рассказывали, что звезда фильма "Сумерки" Кристен Стюарт показала, как она выглядит сейчас.

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